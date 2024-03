WB Police Recruitment 2024: पश्चिम बंगाल पुलिस में कांस्टेबल के 3734 पदों पर भर्ती, देखिए डिटेल्स

ऐप पर पढ़ें

WB Police Recruitment 2024: पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (WBPRB) ने कांस्टेबल व महिला कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आज, 1 मार्च 2024 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल पुलिस की इस भर्ती में आवेदन करने को इच्छुक अभ्यर्थी पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट prb.wb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 मार्च 2024 है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि डब्ल्यूबीपीआरबी कांस्टेल भर्ती 2024 में आवेदन करने से पहले आवेदन योग्यता, चयन प्रक्रिया व आवेदन शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए पूरा भर्ती नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ सकते हैं।

पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती में रिक्तियों का ब्योरा :

पश्चिम बंगाल पुलिस की इस भर्ती में कुल 3464 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की तैनाती की जाएगी। इनमें से 270 पद महिला पुलिस कांस्टेबल के लिए हैं।

पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती 2024 योग्यता :

पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती में भाग लेने को इच्छुक अभ्यर्थियों को पश्चिम बंगाल बोर्ड से 10वीं यानी माध्यमिक परीक्षा पास होनी जरूरी है। या समकक्ष योग्यता रखनी चाहिए।

डब्ल्यूबी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 आयु सीमा :

पश्चिम बंगाल पुलिस की इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

डब्ल्यूबी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की चयन प्रक्रिया :

पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण (PMT) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के जरिए किया जाएगा। इसके बाद फाइनल लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनेगी।

आवेदन शुल्क :

पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती 2024 के लिए आवेदन शुल्क : बंगाल के एससी, एसटी अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी सभी अभ्यर्थियों को 170 रुपए देने होंगे। वहीं एससी, एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 20 रुपए देने होंगे।

Direct link to apply

डब्ल्यूबी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 में ऐसे करें आवेदन :

- पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट https://prb.wb.gov.in/ पर जाएं।

- होम पेज पर दिख रही टैब Recruitment पर क्लिक करें।

- अब यहां कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन के नोटिफकेशन "Recruitment to the posts of Constables/ Lady Constables in Kolkata Police - 2024" पर क्लिक करें।

- अब नया पेज आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा।

- अगले पेज पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।

- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

- आवेदन शुल्क जमा कराएं।

- भविष्य की जरूरत के लिए आवेदन फॉर्म प्रिंटआउट कराकर रख लें।