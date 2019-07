WB Police Constable Admit Card 2019: एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (WBPRB) ने गुरुवार को राज्य पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 4 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक आयोजित होगी। अभ्यर्थी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.policewb.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

बोर्ड अभ्यर्थियों को एसएमएस द्वारा भी एडमिट कार्ड जारी होने की सूचना देगा। लेकिन बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी अभ्यर्थी को एसएमएस प्राप्त नहीं होता है तो बोर्ड इसका जिम्मेदार नहीं होगा।

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड:

1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.policewb.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर Recruitment के लिंक पर क्लिक करें और उसके बाद Download Admit Card के लिंक पर क्लिक करें।

3. इसके बाद E-Admit Cards for Preliminary Written Test for recruitment to the post of Constable in West Bengal Police - 2019 के लिंक पर क्लिक करें।

4. अब अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर सब्मिट करें।

5. आपकी स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखने लगेगा, इसे डाउनलोड कर लें।