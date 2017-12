Google के साथ करना चाहते हैं काम तो यह रहा मौका, पढ़ें कौन कर सकता है आवेदन

बड़ी सर्च इंजन कंपनी गूगल के साथ काम करने चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। गूगल ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम 2018 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस इंटर्नशिप के लिए बीटेक, एम टेक इन कंप्यूटर साइंस और किसी भी टेक्निकल फील्ड में कर रहे हैं या 2019 में इन फील्ड में ग्रेजुएट होने स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं।

कंपनी जिन स्टूडेंट्स का इंटर्नशिप के लिए चयन करेगी उन्हें कंपनी की तरफ से स्टाइपन भी मिलेगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम 8 से 12 सप्ताह का होगा।

अप्रैल से जुलाई 2018 तक इंटर्नशिप कराया जाएगा। इस इंटर्नशिप में आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 दिसंबर है। इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम में एनरोल्ड हों।

उन्हें सिस्टम, सॉफ्टवेयर और algorithms का अनुभव हो।

C++, Java, Python का अनुभव हो।

Unix/Linux or Windows, विंडो एन्वॉयरमेंट्स और एपीआई जानता हो

इसके अलावा TCP/IP and network programming की जानकारी हो