Internship 2023: डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो पहले यहां करें इंटर्नशिप, सीखें काम, फिर मिलेगी अच्छी नौकरी

Internship 2023: अगर आप फ्रेशर हैं और डाटा साइंस में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो यहां हम आपके लिए ऐसे संस्थानों की लिस्ट लेकर आए हैं, जहां वर्तमान में इंटर्नशिप के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। बता दें,डाटा साइंटिस्ट विभिन्न सेटिंग्स में काम करते हैं, जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस सरकारी एजेंसियां। जैसे-जैसे विभिन्न इंडस्ट्री में डाटा साइंटिस्ट की मांग बढ़ रही है, यह प्रोफेशनल बढ़ता जा रहा है।

हर महीने, कंपनियां इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले डाटा साइंटिस्ट या इंटर्न की तलाश कर रही हैं। आइए जानते हैं उन सभी संस्थानों के बारे में।

DATA SCIENCE INTERNSHIP IN DELHI AT UNIACCO

दिल्ली में UniAcco तीन महीने के लिए इंटर्नशिप के लिए इंटर्न की तलाश कर रही है। चयनित उम्मीदवारों को 15,000 से 20,000 रुपये दिए जाएंगे। उम्मीदवार इंटर्नशाला पोर्टल के माध्यम से इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 मार्च है।

DATA SCIENCE WORK FROM HOME JOB/INTERNSHIP AT THE CRAFTY TALK

यह एक महीने की इंटर्नशिप है। चयनित उम्मीदवारों को 20,000 रुपये मिलेंगे। इंटर्नशाला पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 23 मार्च है। इंटर्न देश की सबसे होनहार कंपनियों में से एक के साथ काम करेंगे।

DATA SCIENCE WORK FROM HOME JOB/INTERNSHIP AT OVERDOSE AI

ओवरडोज AI पांच महीने के लिए इंटर्नशिप करने का मौका दे रही है। चयनित उम्मीदवारों को 5,000 रुपये से 12,000 रुपये का स्टाइपेंड (stipend) दिया जाएगा। इच्छुक लोग 23 मार्च से पहले इंटर्नशाला के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

इंटर्न डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स और एनालिटिक्स पर काम करेंगे। वे एमएल मॉडल, टाइम सीरीज, अनसुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड और न्यूरल नेट के साथ भी काम करेंगे।

DATA SCIENCE WORK FROM HOME JOB/INTERNSHIP AT FITTLYF

Fitlyf योग्य उम्मीदवारों को चार महीने के इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए नियुक्त कर रहा है। चयनित उम्मीदवारों को कंपनी 3,000 रुपये देगी। जो इच्छुक हैं वे इंटर्नशिप के लिए 20 मार्च से पहले इंटर्नशाला पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

DATA ENGINEERING (PYTHON) INTERNSHIP IN MULTIPLE LOCATIONS AT BRAVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE LABORATORY

ब्रेव एआई लेबोरेटरी में इंटर्नशिप तीन महीने की अवधि के लिए है। उम्मीदवारों को 10,000 रुपये मासिक वजीफा दिया जाएगा। जो उम्मीदवार इंटर्नशिप करना चाहते हैं, वह इंटर्नशाला पर आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 मार्च है।