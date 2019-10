Walk in Interview : DU के इस इंस्टीट्यूट में टेक्निकल एक्सपर्ट कंसल्टेंट के 11 पदों पर भर्तियां, इस दिन है सीधा इंटरव्यू

दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैम्पस स्थित इंटस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ में टेक्निकल एक्सपर्ट और कंसल्टेंट के पदो पर रिक्तियां निकाली गई हैं। इन पदों को भरने के लिए वॉक-इन- इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए निर्धारित तिथि 16 अक्टूबर 2019 को तय पते पर पहुंचकर इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले उम्मीदवारों को 14 अक्टूबर 2019 तक अपना आवेदन डाक या ई-मेल के जरिए भेजना होगा। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है :

टेक्निकल एक्सपर्ट/कंसल्टेंट, पद : 11

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से पीएचडी डिग्री के साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का कार्यानुभव हो। अथवा

- मास्टर डिग्री प्राप्त होने के साथ ही संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।

- पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम मैनेजमेंट समेत अन्य संबंधित कार्यों की जानकारी होनी चाहिए।

वेतनमान : 1,00,000 से 1,20,000 रुपये।

आयुसीमा : नियमानुसार।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों को संस्थान की वेबसाइट (www.iegindia.org) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर ऊपर की ओर दिए करियर ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। अब नए पेज पर Application are invited for the HMIS Technical Expert / Consultant positions on contract basis in UNICEF-Project at IEG लिंक दिखाई देगा।

- इस लिंक पर क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- इसके बाद विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार तय तिथि तक नीचे दिए गए पते अथवा ईमेल आईडी पर भेजें।

यहां भेजें आवेदन पत्र :

डॉक्टर सुनील कुमार सेन, एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफिसर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, यूनिवर्सिटी एन्क्लेव, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली (नॉर्थ कैम्पस), दिल्ली-110007

ई-मेल आईडी : Email:sushil@iegindia.org

महत्वपूर्ण तिथियां :

आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि : 14 अक्टूबर 2019

वॉक-इन-इंटरव्यू की निर्धारित तिथि : 16 अक्टूबर 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.iegindia.org