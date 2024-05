VITEEE result 2024: वीआईटीईईई रिजल्ट जारी, 1 लाख तक रैंक वाले चारों VIT कैंपस काउंसलिंग के पात्र

ऐप पर पढ़ें

VITEEE result 2024: वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वाईटी) ने वीआईटी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ( वीआईटीईईई) का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट viteee.vit.ac.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वेल्लोर, चेन्नई, आंध्र प्रदेश और भोपाल में वीआईटी की ओर से ऑफर किए जाने वाले बीटेक प्रोग्रामों में एडमिशन वीआईटीईईई स्कोर के आधार पर दिया जाएगा। वीआईटीईईई का आयोजन 19 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक हुआ था। परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट की थी। एग्जाम में सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस पूछे गए थे। वीआईटीईईई ( how many students appeared for viteee 2024 ) में करीब 2 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे।

एक लाख तक की रैंक वाले उम्मीदवार सभी चारों कैंपस वीआई वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी एपी और वीआईटी भोपाल में काउंसलिंग के लिए योग्य होंगे। एक लाख से ऊपर की रैंक वाले उम्मीदवार केवल वीआईटी एपी और वीआईटी भोपाल कैंपसों में काउंसलिंग के लिए योग्य होंगे। वीआईटीईईई काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द ही जारी होगा।

यूं चेक करें VITEEE स्कोर कार्ड

- सबसे पहले viteee.vit.ac.in पर जाएं।

- VITEEE 2024 result लिंक पर क्लिक करें।

- अपनी लॉग इन डिटेल्स एंटर करें।

- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करें। और प्रिंट आउट ले लें।