VIRAL VIDEO: घोड़े पर सवार 10वीं का एग्जाम देने पहुंची छात्रा, आनंद महिंद्रा ने की तारीफ

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने हाल ही में घोड़े पर सवार एक छात्रा का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट कर उसे हीरो बताया है।

दरअसल केरल थ्रिसूर की रहने वाली एक लड़की घोड़े पर सवार होकर 10वीं क्लास की परीक्षा देने जा रही थी। मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इस लड़की के वीडियो को ट्वीटर पर शेयर किया है। उन्होंने छात्रा की तारीफ करते हुए कहा है,' इसे ग्लोबल स्तर पर वायरल होने की जरूरत है। यह भी अतुल्य भारत है।'

Brilliant! Girls’ education is galloping ahead...A clip that deserves to go viral globally. This, too, is #IncredibleIndia https://t.co/y1A9wStf7X

उन्होंने यह भी लिखा कि मैं इस छात्रा और इसके घोड़े की तस्वीर को सक्रीन सेवर पर सेव करना चाहता हूं, क्या कोई इस छात्रा को जानता है? आनंद महिंद्रा ने केरल के थ्रिसूर की रहने वाली छात्रा का वीडियो 7 अप्रैल को शेयर किया है और अब तक इस ट्वीट के 2,618 रिट्वीट और 8,171 लाइक हो गए हैं।

आनंद महिंद्रा आमतौर पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और रोचक चीजें शेयर करते रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने बहुत प्रेरणादायक वीडियो शेयर किए हैं।

Does anyone in Thrissur know this girl? I want a picture of her and her horse as my screen saver. She’s my hero..The sight of her charging to school filled me with optimism for the future... https://t.co/6HfnYAHHfu