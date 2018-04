एयर इंडिया में 518 पदों पर वैकेंसी, जल्द करें आवेदन

आवेदन शुल्क : 500 रुपये। फीस डिमांड ड्राफ्ट से जमा होगी। ड्राफ्ट एअर इंडिया एअर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के फेवर में व पेबिल एट मुंबई होगी।

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/ग्रुप डिस्कशन/मेडिकल एग्जामिनेशन/ट्रेड टेस्ट/इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट www.airindia.in पर लॉगइन करें।

- होमपेज पर नीचे की ओर कॅरियर ऑप्शन को क्लिक करें। ऐसा करने पर नया वेबपेज खुलेगा।

- रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में Requirement for various posts in AIATSL at Kannur लिंक के नीचे क्लिक हियर टू सी कम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट लिंक को क्लिक करें।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन खुल जाएगा। इसे पढ़ें और योग्यता की जांच कर लें।

- अब नोटिफिकेशन के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड करें और मांगे गए प्रमाणपत्रों के साथ निर्धारित तिथि पर वॉक-इन-टेस्ट/इंटरव्यू के लिए तय पते पर पहुंचें।

महत्वपूर्ण तिथियां :

वॉक इन इंटरव्यू/टेस्ट की तिथि : 4, 5,6 व 7 मई 2018 (सुबह 9 बजे )

वॉक इन टेस्ट/इंटरव्यू का पता :

होटल ब्लू नाइल एस एन पार्क रोड, कन्नूर, केरल-670001