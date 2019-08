राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, सोलापुर में कई पदों पर वैकेंसी

आईसीएआर-राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, सोलापुर रिसर्च एसोसिएट और यंग प्रोफेशनल के आठ रिक्त पदों को अनुंबध के आधार पर भरने जा रहा है। इसके लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन 28 अगस्त 2019 को किया जाएगा। इंटरव्यू के दिन ही उम्मीदवारों को तय प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र लेकर जाना है।

पदों का विवरण

रिसर्च एसोसिएट (प्रोजेक्ट : फसल कीट निगरानी और परियोजना सलाहकार), पद-01

योग्यता

प्लांट पैथोलॉजी/पौध-संरक्षण/कीटविज्ञान में पीएचडी की डिग्री। या

एग्रीकल्चर/प्लांट पैथोलॉजी/पौध-संरक्षण/कीटविज्ञान/बॉटनी/हॉर्टीकल्चर में एमएससी की डिग्री। साथ ही ग्रेजुएशन में न्यूनतम 60 फीसदी अंक होना चाहिए।

- रिसर्च के क्षेत्र में कम से कम तीन साल का अनुभव और साइंस साइटेशन इंडेक्स या एनएएएस से मान्यता प्राप्त किसी जर्नल में कम के कम एक रिसर्च पेपर छपा होना चाहिए।

- कंप्यूटर ज्ञान के साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और अंग्रजी व मराठी भाषा की जानकारी होनी चाहिए।

उम्र सीमा : अधिकतम 35 वर्ष। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार छूट मिलेगी।

मासिक वेतन : 49 हजार और एचआरए (मास्टर्स डिग्री वालों के लिए)

54 हजार और एचआरए (पीएचडी डिग्रीधारकों के लिए)

यंग प्रोफेशनल-II, पद 02 (प्रोजेक्ट : अनार की पैदावार और गुणवत्ता पर पाले का असर) 01, फॉस्फोनिक एसिड का अनार पर असर-01)

योग्यता

- मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60 फीसदी अंकों के साथ एग्रीकल्चर/ हॉर्टीकल्चर/बायोकेमिस्ट्री/बायोटेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री।

- मिट्टी और पौधे का विश्लेषण/रासायनिक या जैव रासायनिक विश्लेषक के तौप पर काम करने का अनुभव होना चाहिए।

उम्र सीमा : न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार छूट मिलेगी।

मासिक वेतन : 25 हजार रुपये।

यंग प्रोफेशनल-II, पद 03 (आईसीएआर के अलग-अलग प्रोजेक्ट के लिए)

योग्यता

कंप्यूटर एप्लिकेशन/कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री के साथ सॉफ्टवेयर एनालिसिस करना आता हो।

कीट विज्ञान/प्लांट पैथोलॉजी/नेमाटोलॉजी/जूलॉजी/एग्रीकल्चरल इंटोमोलॉजी में न्यूनतम 60 फीसदी अंकों के साथ एमएससी की डिग्री और दो साल रिसर्च करने का अनुभव होना चाहिए।

- इंजीनियरिंग/ टेक्नोलॉजी/कंप्यूटर साइंस में न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए।

- अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, टाइपिंग व अंग्रेजी और हिंदी के साथ एमएस ऑफिस (वर्ड एक्सेल पावर प्वाइंट) का ज्ञान जरूरी है।

उम्र सीमा : न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार छूट मिलेगी।

मासिक वेतन : 25 हजार रुपये।

यंग प्रोफेशनल-I, पद-01 (प्रोजेक्ट : आनार को बैक्टीरिया के नकसान से बचाने का एकीकृत दृष्टिकोण)

योग्यता

एग्रीकल्चर/एग्री बायोटेक/एग्रीकल्चर साइंस के ग्रेजुएशन की डिग्री।

12वीं और ग्रेजुएशन में न्यूनतम 50 फीसदी अंक होना अनिवार्य है।

उम्र सीमा : न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार छूट मिलेगी।

मासिक वेतन : 15 हजार रुपये।

यंग प्रोफेशनल-I, पद-01 (आईसीएआर)

योग्यता

- मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री और कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी है।

- सॉफ्टवेयर एनालिसिस के साथ अंग्रेजी भाषा पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए।

उम्र सीमा : न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार छूट मिलेगी।

मासिक वेतन : 15 हजार रुपये।

आवेदन प्रक्रिया

सबसे पहले राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र की वेबसाइट www.nrcpomegranate.icar.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर दिए गए announcements सेक्शन में recruitment टैब पर क्लिक करें।

- सीरियल नंबर 70 पर दिए गए Walk in Interview for the post of RA, YP-II, YP-I under different projects to be held on 28.08.2019 लिंक से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें।

नोटिफिकेशन के अंत में आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है उसका प्रिंटआउट ले लें और आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारियां भरकर इंटरव्यू के दिन ले जाएं।

ये चीजें साथ ले जाएं

- भरा हुआ आवेदन पत्र

- एक पासपोर्ट साइज फोटो

- सभी ऑरिजनल शैक्षणिक दस्तावेज

- सभी दस्तावेजों की एक-एक फोटोकॉपी

यहां होगा साक्षात्कार

आईसीएआर-राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, एनएच-65, सोलापुर-पुणे हाइवे, केगांव, सोलापुर-413255,

साक्षात्कार की तिथि

28 अगस्त, 2019

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

वेबसाइट : nrcpomegranate.icar.gov.in

फोन नंबर : 0217-2354330, 2350074