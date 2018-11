पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में लाइनमैन के 850 पदों पर रिक्तियां, करना होगा ऑनलाइन आवेदन

आवेदन प्रक्रिया :

- सबसे पहले उम्मीदवारों को वेबसाइट (www.pspcl.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज पर नीचे की ओर दिए गए रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक नया पेज खुल जाएगा।

- यहां पर शीर्षक Apprenticeship of Lineman Session 2019-20 लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नई विंडो खुल जाएगी।

- यहां पर डिटेल्ड पब्लिक/गाइडलाइन लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही रिक्तियों से जुड़ा विस्तृत विज्ञापन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा। अब विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को वेबपेज पर पुन: वापस आना होगा। विज्ञापन लिंक के नीचे New Registration for Apprenticeship Training लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करें।

- नए पेज पर आपको अपना नाम,आधार नंबर और मोबाइन नंबर दर्ज करना होगा। दर्ज करने के बाद सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करें। प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें और वेरिफाई ओटीपी बटन पर क्लिक करें। अब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा।

- रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर की सहायता से लॉगइन करें। ऐसा करते ही ऑनलाइन आवेदन फार्म खुल जाएगा।

- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें और पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन फाइल को अपलोड करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 24 नवंबर 2018 (शाम 6 बजे)

अधिक जानकारी यहां :

फोन : 9646111716 (कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक)

वेबसाइट : www.pspcl.in