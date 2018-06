एनएचएम राजस्थान में 48 पदों पर रिक्तियां, जल्द करें आवेदन

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज पर दिख रहे Recruitment of Specialist, Medical Officer and Dentist at urban CHCs...लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र तैयार कर निर्धारित तिथि तक तय पते पर भेजें।

यहां भेजें आवेदन पत्र :

एडिशनल मिशन डायरेक्टर-एनएचएम, डायरेक्ट्रोरेट ऑफ मेडिकल, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्टेट हेल्थ सोसायटी (एनएचएम), स्वास्थ भवन, तिलक मार्ग, सी- स्कीम जयपुर-302005

महत्वपूर्ण तिथि :

डाक से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 13 जून 2018 (शाम 05 बजे तक)

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : rajswasthya.nic.in

ई-मेल : amdnhm.raj@gmail.com