वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा में 42 पदों पर रिक्तियां

वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हरियाणा (डब्ल्यूसीडीडीएच) ने कई पदों पर कुल 42 रिक्तियां निकाली हैं। इन पदों पर स्टेट कोऑर्डिनेटर, स्टेट प्रोग्राम असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर समेत अन्य कई पद शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 जनवरी 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आगे पढ़ें :

स्टेट कोऑर्डिनेटर, पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से फूड एंड न्यूट्रीशन/बायोकेमेस्ट्री/माइक्रोबायोलॉजी/माइक्रोबायोलॉजी/सोशल वर्क/साइकोलॉजी/सोशियोलॉजी/स्टेटिस्टिक्स विषय में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- दसवीं तक हिन्दी पढ़ी हो और कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

मासिक वेतन : 45,000 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 25 और अधिकतम 45 वर्ष।

स्टेट प्रोग्राम असिस्टेंट, पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ सोशियोलॉजी/स्टेटिस्टिक्स/होम साइंस/साइकोलॉजी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। अथवा बीकॉम/बीबीए/बीसीए/बीएससी की डिग्री होनी चाहिए।

- दसवीं तक हिन्दी पढ़ी हो और कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

मासिक वेतन : 25,000 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 35 वर्ष।



डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, पद : 20

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से फूड एंड न्यूट्रीशन/बायोकेमेस्ट्री/माइक्रोबायोलॉजी/माइक्रोबायोलॉजी/सोशल वर्क/साइकोलॉजी/सोशियोलॉजी/स्टेटिस्टिक्स विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- दसवीं तक हिन्दी पढ़ी हो और कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

मासिक वेतन : 35,000 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 25 और अधिकतम 35 वर्ष।



डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम असिस्टेंट, पद : 20

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ सोशियोलॉजी/स्टेटिस्टिक्स/होम साइंस/साइकोलॉजी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। अथवा बीकॉम/बीबीए/बीसीए/बीएससी की डिग्री होनी चाहिए।

- दसवीं तक हिन्दी पढ़ी हो और कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

मासिक वेतन : 20,000 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 35 वर्ष।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.wcdhry.gov.in) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर दिए गए Advertisement for State level and District Level Posts under PMMVY लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर पद संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसमें दी गई जानकारियां ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए http://www.oscarsecurity.co.in/index.php/registration-form लिंक पर जाएं।

- अब यहां मांगी गई सभी जानकारियां दर्ज कर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख : 14 जनवरी 2019

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.wcdhry.gov.in