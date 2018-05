जीएमसीएच चंडीगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर समेत 25 पदों पर रिक्तियां

आवेदन शुल्क : सामन्य/ओबीसी के लिए 500 रुपये। एससी उम्मीदवारों को 250 रुपये देने होंगे।

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की वेबसाइट www.gmch.gov.in पर लॉगइन करें।

- होमपेज पर वैकेंसीज ऑप्शन को क्लकि करें। ऐसा करने पर नया पेज खुल जाएगा।

- इस पेज पर Applications are invited for filling up the posts of Associate Professor, Assistant Professor, DMS-cum-Assistant Professor....various departments of GMCH लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा। इसे पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथियां :

ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 28 मई 2018 (दोपहर 01 बजे तक)

आवेदन का प्रिंटआउट स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 01 जून 2018

आवेदन पत्र का प्रिंटआउट भेजने का पता :

ऑफिस ऑफ डायरेक्टर प्रिंसिपल(डायरी एंड डिस्पैच सेक्शन), जीएमसीएच-32, चंडीगढ़

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.gmch.gov.in

फोन : 0172-2665253-58