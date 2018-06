उत्तराखंड में सहायक निदेशक समेत 23 पदों पर रिक्तियां

चयन प्रक्रिया: उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये। एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये। आवेदन शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के जरिए किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को संस्थान की वेबसाइट www.uuhf.ac.in पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर यहां दिख रहे वेकैंसीज ऑप्शन को क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा।

- अब नये पेजपर Applications are invited for various Non-Teaching posts at VCSG UUHF Bharsar University लिंक को क्लिक करना होगा।

- क्लिक करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र तैयार कर निर्धारित तिथि तक तय पते पर भेज दें।

यहां भेजें आवेदन पत्र :

कुलसचिव, वीर चंद्र गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, वानिकी महाविद्यालय, रानीचौर, टिहरी गढ़वाल

महत्वपूर्ण तिथि :

डाक से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 25 जून 2018

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.uuhf.ac.in