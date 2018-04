टेक्निशियन समेत 21 पदों पर रिक्तियां, जल्द करें आवेदन

आवेदन शुल्क :

- सामान्य/ओबीसी वर्ग के लिए 300 रुपये। एससी/एसटी/दिव्यांग निशुल्क।

- आवेदन शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के जरिए किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवार को संस्थान की वेबसाइट http://tfri.icfre.gov.in/ पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर रिक्रूटमेंट ऑप्शन क्लिक करें। रिक्तियों संबंधित पेज खुल जाएगा।

- अब Applications are invited... for Technician (Field/Lab Research) Advt. No. 1/TFRI/Estt./2018 लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करने पर संबंधित विज्ञापन खुलेगा। इसे पूरा पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र तैयार कर निर्धारित तिथि तक तय पते पर भेज दें।

आवेदन पत्र भेजने का पता :

डायरेक्टर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, पी.ओ.आर.एफ.आर.सी, मंडला रोड. जबलपुर-482021 (मध्य प्रदेश)

महत्वपूर्ण तिथि :

डाक से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 14 मई 2018

महत्वपूर्ण वेबसाइट : http://tfri.icfre.gov.in/