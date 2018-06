राइस रिसर्च में रिसर्च फेलो समेत 16 पदों पर रिक्तियां

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की वेबसाइट www.icar-iirr.org पर लॉगइन करें।

- होमपेज खुलने पर यहां दिख रहे walk-in-interview for the temporary positions of Research Fellows/Junior Research Feloows.....लिंक पर क्लिक करना होगा।

- ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र को डाउनलोड करें।

- इसमें मांगी गई जानकारियों को दर्ज करें और संबंधित प्रमाणपत्रों की फोटोकॉपी और मूलप्रतियों के साथ निर्धारित तिथि पर तय पते पर पहुंचकर इंटरव्यू में शामिल हों।

यहां होगा इंटरव्यू :

आईसीएआर- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च

राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-30, तेलंगाना

महत्वपूर्ण तिथि :

वॉक-इन-इंटरव्यू की निर्धारित तिथियां : 11 से 14 जून 2018

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.icar-iirr.org

फोन : 040-24591254