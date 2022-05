UPSSSC: लेखपालों के 4000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती, राजस्व परिषद ने मांगा प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगा है। मंडलायुक्तों से चयन वर्ष 2020-2021 व 2021-2022 में रिक्तियों संबंधी जानकारी निर्धारित प्रारूप पर तीन मई तक परिषद मुख

Mon, 02 May 2022 05:42 AM

Alakha Singh संवाददाता,लखनऊ प्रयागराज Mon, 02 May 2022 05:42 AM

इस खबर को सुनें