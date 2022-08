UPSSSC PET 2022 : प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पोर्टल में दिक्कत के चलते अभ्यर्थी नहीं जमा करा पाए आवेदन शुल्क, क्या फिर बढ़ेगी डेट ?

UPSSSC PET : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 (पीईटी-2022) के आवेदन प्रक्रिया लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 से पूरी हो गई। लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो पोर्टल में दिक्कत के चलते अभी लास्ट डेट को आवेदन शुल्क नहीं जमा करा पाए। ऐसे में सवाल है कि क्या यूपीएसएसएससी की ओर आवेदन की लास्ट डेट फिर बढ़ाई जा सकती है या आवेदन शुल्क जमा कराने का मौका दिया जाएगा?

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ( यूपीएसएसएससी ) ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन 28 जून 2022 को जारी किया था। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही पीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन भी 28 जून से शुरू कर दिए गए थे। यूपीएसएसएससी पीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 27 जुलाई 2022 निर्धारित की गई थी लेकिन आवेदन पोर्टल में दिक्क्त के चलते हजारों अभ्यर्थी अपना आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे। आयोग ने अभ्यर्थियों की इसी समस्या को देखते हुए आवेदन की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी थी। लेकिन 31 जुलाई को भी आवेदन शुल्क का पोर्टल नहीं खुला जिससे कई अभ्यर्थी आवेदन शुल्क नहीं जमा करा पाए। ऐसे में आवेदन के लिए छूट गए अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि आयोग आवेदन की लास्ट डेट फिर बढ़ा सकता है। वहीं आवेदन में संधोशन पहले से निर्धारित 3 अगस्त 2022 तक किया जा सकता है।्र

हालांकि लास्ट डेट निकलने के बावजूद आज एक अगस्त को आयोग की ओर से अभी तक कोई सूचना जारी नहीं की गई। आयोग की ओर से 27 जुलाई को आवेदन डेट बढ़ाने के लिए जारी नोटिस में कहा गया है कि शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन की तिथि 03-08-2022 ही रहेगी। लेकिन वेबसाइट पर अभ्यर्थी जब शुल्क जमा कराने की कोशिश करते हैं तो Last Date 31/07/2022 is over का मैसेज शो हो रहा है।

27 जुलाई तक मिले 40 लाख आवेदन:

खास बात यह भी है कि आवेदन में पोर्टल में दिक्कत के बावजूद 27 जुलाई तक करीब 40 लाख रजिस्ट्रेशन कराए जा चुके थे। यूपीएसएसएससी की किसी भी परीक्षा में मिलने वाले आवेदनों का यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं लास्ट डेट 31 जुलाई तक आवेदनों की संख्या में और भी बढ़ोतरी दर्ज की गई होगी। पिछले वर्ष यूपीएसएसएससी पीईटी के लिए करीब 26 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।

यूपीएसएसएससी भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2022 के मुताबिक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 (पीईटी 2022) का आयोजन 18 सितंबर 2022 होगा।

- इसमें समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी होगा।

- अर्हता परीक्षा 100 अंकों और दो घंटे की होगी। इसमें नगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए चौथाई अंक काटा जाएगा।

- विभिन्न विभागों की विशिष्ट जरूरतों व सेवा नियमावलियों के प्रावधानों के अनुसार पीईटी स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा या शारीरिक परीक्षा कराई जाएगी।