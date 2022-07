UPSSSC Lekhpal Recruitment: यूपी लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड upsssc.gov.in पर जारी, यहां से करें डाउनलोड

UPSSSC Lekhpal Recruitment: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लेखपाल मेन्स परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर 25 जुलाई को जारी किए गए। लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अब अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड का लिंक 31 जुलाई 2022 तक उपलब्ध रहेगा।

राजस्व लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा 31 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होने को प्रस्तावित है। यह परीक्षा राज्य के 12 जिलों - आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज और वाराणसी में होगी। यूपीएसएसएससी ने लेखपाल भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा के लिए 247667 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किया गया था। लेखपाल भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 5 मई 2022 को जारी किया गया था।

ऐसे डाउनलोड करें लेखपाल परीक्षा के एडमिट कार्ड-

1- आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

2- होम पेज पर 'Click here to download your Written exam admit card under the Advt. 01-Exam/2022, Rajasva Lekhpal Mains Examination' लिंक पर क्लिक करें।

3- अब लॉगइन पेज खुलेगा जिसमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और वेरीफिकेशन कोड भरकर डाउनलोड एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें।

4-अब आपके सिस्टम पर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा जिसे प्रिंट आउट कर सकते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए आए थे 14 लाख आवेदन:

राजस्व विभाग में लेखपाल के पदों के लिए 13,90,305 आवेदन आए थे। यूपीएसएसएससी ने पीईटी के स्कोर के आधारप पर मुख्य परीक्षा के लिए 2,47,667 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की कटऑफ जारी की थी जिसमें अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 62.96, एससी की 61.80, एसटी की 44.71, ओबीसी की 62.96 और ईडब्ल्यूएस की 62.96 रही थी।