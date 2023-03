UPSSSC परीक्षा के लिए कंबाइंड टेक्निकल एडमिट कार्ड जारी, करें डाउनलोड

ऐप पर पढ़ें

UPSSSC Combined Technical Admit Card 2023: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। उम्मीदवार यूपीएसएसएससी की वेबसाइट यानी upsssc.gov.in से यूपीएसएसएससी एडमिट कार्ड 2016 डाउनलोड कर सकते हैं। UPSSSC कंबाइंड टेक्निकल 2016 एडमिट कार्ड लिंक उन उम्मीदवारों के लिए दिया गया है जिन्होंने 07 नवंबर 2016 से 24 नवंबर 2016 तक आवेदन किया है।

UPSSSC Combined Technical Admit Card- Direct Link

यूपीएसएसएससी कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्जाम 2016 26 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक लखनऊ, कानपुर नगर और बरेली सहित 3 केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा।

UPSSSC Combined Technical Admit Card: यूपी सीटी एडमिट कार्ड ऐसे करना है डाउनलोड?

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर ‘Click here to download your Written exam admit card under the Advt. 23-Exam/2016’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें।

स्टेप 4- UPSSSC एडमिट कार्ड आपके सामने होगा।

स्टेप 5- इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।

जानें- चयन प्रक्रिया

पद के लिए चयन लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फाइनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

ऐसा होगा लिखित परीक्षा का प्रोसेस

UPSSSC CTSE 2016 ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बता दें, परीक्षा का समय 2 घंटे का होगा।

जनरल हिंदी- 25 मार्क्स के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे।

जनरल इंटेलिजेंस- 20 मार्क्स के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे।

जनरल नॉलेज- 20 मार्क्स के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे।