UPSRLM Recruitment 2018: उत्तर प्रदेश में मिशन मैनेजर समेत 1615 पदों पर भर्तियां

UPSRLM Recruitment 2018-2019: उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कुल 1615 पदों पर बंपर भर्तियां निकाली गई हैं। इसके तहत राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर मिशन प्रबंधक और अकाउंट असिस्टेंट के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र स्वीकार होने की अंतिम तिथि 08 जनवरी 2019 है। हर तरह के आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित क्षेणी में आएंगे और इसी श्रेणी में आवेदन करने के योग्य होंगे। रिक्त पदों, योग्यता, चयन और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी इस प्रकार है :

राज्य स्तर, कुल पद : 02 (अनारक्षित)

(पदों के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

मिशन मैनेजर (ट्रेनिंग एंड कैपिसिटी बिल्डिंग), पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से बिजनेस मैनेजमेंट/रूरल डेवलपमेंट/रूरल मैनेजमेंट/सोशल साइंस/इकोनोमिक्स/सोशियोलॉजी/एंथ्रोपोलॉजी/सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा दो वर्षीय पीजी डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

वेतनमान : 45,000 से 75,000 रुपये।

आयु सीमा (उपरोक्त पद) : अधिकतम 55 वर्ष।

स्टेट मिशन मैनेजर प्रोक्योरमेंट, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ फाइनेंस में एमबीए की डिग्री हो अथवा सीए/आईसीडब्ल्यूए किया हो।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम सात वर्ष का कार्यानुभव प्राप्त होना चाहिए।

वेतनमान : 75,000 से 1,000,000 रुपये।

जिला स्तर, कुल पद : 60 (अनारक्षित-30)

(पदों के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर सोशल (मोबिलाइजेशन एंड कैपिसिटी बिल्डिंग), पद : 11 (अनारक्षित-06)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से बिजनेस मैनेजमेंट/रूरल डेवलपमेंट/रूरल मैनेजमेंट/सोशल साइंस/इकोनोमिक्स/सोशियोलॉजी/एंथ्रोपोलॉजी/सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा दो वर्षीय पीजी डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

वेतनमान : 45,000 से 75,000 रुपये।

डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर सोशल (माइक्रो फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन), पद : 11 (अनारक्षित-06)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से बिजनेस मैनेजमेंट/रूरल डेवलपमेंट/रूरल मैनेजमेंट/सोशल वर्क/इकोनोमिक्स/सोशियोलॉजी/कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा दो वर्षीय पीजी डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

वेतनमान : 45,000 से 75,000 रुपये।

डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर सोशल (लाइवलीहुड), पद : 11 (अनारक्षित-06)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से बिजनेस मैनेजमेंट/रूरल डेवलपमेंट/रूरल मैनेजमेंट/सोशल वर्क/इकोनोमिक्स/सोशियोलॉजी/एग्रीकल्चर एंड अलाइड/वेटरनरी साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा दो वर्षीय पीजी डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

वेतनमान : 45,000 से 75,000 रुपये।

डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर सोशल (स्किल्स एंड जॉब/नॉन फार्म), पद : 04 (आरक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से मार्केटिंग/ह्युमन रिसोर्स/इंटरनेशनल बिजनेस/आईटी/हॉस्पिटेलिटी/इकोनोमिक्स/कॉमर्स/सोशियोलॉजी/सोशल वर्क/रूरल डेवलपमेंट/रूरल मैनेजमेंट की विशेषज्ञता के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। अथवा संबंधित विषय में दो वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त हो।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

वेतनमान : 45,000 से 75,000 रुपये।

डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर सोशल (मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन, एमआईएस), पद : 12 (अनारक्षित-06)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से कम्प्यूटर साइंस/आईटी में एमसीए/बीई/बीटेक/एमएससी अथवा एमबीए/एमएसडब्ल्यू की डिग्री प्राप्त हो। अथवा

- रूरल मैनेजमेंट/रूरल डेवलपमेंट/बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा दो वर्षीय पीजी डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

वेतनमान : 45,000 से 75,000 रुपये।

अकाउंट असिस्टेंट, पद : 11 (अनारक्षित- 06)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से फाइनेंस में एमबीए/सीए (इंटर)/सीएस (इंटर)/एमकॉम की डिग्री अथवा पीजी डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

वेतनमान : 30,000 से 50,000 रुपये।

ब्लॉक स्तर, कुल पद : 1533 (अनारक्षित-546)

(पदों के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

ब्लॉक मिशन मैनेजर, पद : 53 (आरक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से मैनेजमेंट/रूरल डेवलपमेंट/रूरल मैनेजमेंट/सोशल वर्क/एग्रीकल्चर एंड अलाइड/वेटरनरी साइंस/डेयरी/एग्रो इकोनोमिक्स/सोशियोलॉजी/इकोनोमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

वेतनमान : 25,000 से 45,000 रुपये।

ब्लॉक मिशन मैनेजर( सोशल इंक्लूजन एंड सोशल डेवलपमेंट), पद : 68 (आरक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से बिजनेस मैनेजमेंट/रूरल डेवलपमेंट/रूरल मैनेजमेंट/सोशल वर्क/इकोनोमिक्स/सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का कार्यानुभव हो।

वेतनमान : 25,000 से 45,000 रुपये।

ब्लॉक मिशन मैनेजर (सोशल मोबिलाइजेशन एंड कैपिसिटी बिल्डिंग), पद : 276 (अनारक्षित-101)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से बिजनेस मैनेजमेंट/रूरल डेवलपमेंट/रूरल मैनेजमेंट/सोशल साइंस/इकोनोमिक्स/सोशियोलॉजी/एंथ्रोपोलॉजी/सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा दो वर्षीय पीजी डिप्लोमा हो।

- इसके साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

वेतनमान : 25,000 से 45,000 रुपये।

ब्लॉक मिशन मैनेजर( माइक्रो फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन), पद : 309 (अनारक्षित-104)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से बिजनेस मैनेजमेंट/रूरल डेवलपमेंट/रूरल मैनेजमेंट/सोशल वर्क/इकोनोमिक्स/सोशियोलॉजी/कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा दो वर्षीय पीजी डिप्लोमा हो।

- इसके साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

वेतनमान : 25,000 से 45,000 रुपये।

ब्लॉक मिशन मैनेजर(लाइवलीहुड), पद : 287 (अनारक्षित-101)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से बिजनेस मैनेजमेंट/रूरल डेवलपमेंट/रूरल मैनेजमेंट/सोशल वर्क/इकोनोमिक्स/सोशियोलॉजी/कॉमर्स/एग्रीकल्चर एंड अलाइड/वेटरनरी साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा दो वर्षीय पीजी डिप्लोमा हो।

- इसके साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

वेतनमान : 25,000 से 45,000 रुपये।

ब्लॉक मिशन मैनेजर सोशल (स्किल्स एंड जॉब/नॉन फार्म), पद : 192 (अनारक्षित-85)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से मार्केटिंग/इंटरपेन्योरशिप/ह्युमन रिसोर्स/इंटरनेशन बिजनेस/आईटी/हॉस्पिटेलिटी/इकोनोमिक्स/कॉमर्स/सोशियोलॉजी/सोशल वर्क/रूरल डेवलपमेंट/रूरल मैनेजमेंट/एग्रीकल्चर एंड अलाइड की विशेषज्ञता के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा दो वर्षीय पीजी डिप्लोमा हो।

- इसके साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

वेतनमान : 25,000 से 45,000 रुपये।

ब्लॉक मिशन मैनेजर सोशल (मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन, एमआईएस), पद : 368 (अनारक्षित-155)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से कम्प्यूटर साइंस/आईटी में एमसीए/बीई/बीटेक/एमएससी की डिग्री हो अथवा एमबीए/एमएसडब्ल्यू किया हो। अथवा

- रूरल मैनेजमेंट/रूरल डेवलपमेंट/बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा दो वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का कार्यानुभव प्राप्त होना चाहिए।

वेतनमान : 25,000 से 45,000 रुपये।

आयु सीमा (उपरोक्त सभी पद) : अधिकतम 40 वर्ष। आयु की गणना 24 दिसंबर 2018 के आधार पर की जाएगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/ग्रुप डिस्कशन/इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को वेबसाइट (www.sids.co.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर बाई ओर न्यू वैकेंसीजी सेक्शन में जाएं।

- इस सेक्शन में आपको UPSRLM: New Recruitment under Uttar Pradesh State Rural Livelihoods Mission लिंक दिखाई देगा।

- इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पेज पर रिक्तियों से संबंधित शॉर्ट नोटिफिकेशन खुल जाएगा।

- इस नोटिफिकेशन को पढ़ें और रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त करें। अब इसके नीचे दिए गए Click here for details of eligibility criteria, reservation break-up, monthly remuneration...(detailed TOR) लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही रिक्तियों के लिए मांगी गई शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और वेतनमान से संबंधित जानकारियों का वेबपेज खुल जाएगा।

- इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता और आयु सीमा की जांच कर लें।

- इसके बाद पुन: वेबपेज पर वापस आएं और Click here for Recruitment &Selection Process to be followed for recruitment and selection of staff लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी का पेज खुल जाएगा।

- अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पुन: वेबपेज पर वापस आना होगा और यहां सबसे नीचे दिए Click here to APPLY ONLINE लिंक पर क्लिक करना होगा।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पेज पर ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ लें।

- इसके बाद क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करें। अब नए पेज पर उम्मीदवारों को पद का चयन करना होगा, जिसके लिए आवेदन करना चाहते हैं।

- पद का चयन करने के बाद कंटीन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही पर्सनेज डिटेल्स का पेज खुलेगा।

- इस पेज पर मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें और कंटीन्यू ऑप्शन पर क्लिक करें।

- इसी प्रकार अगले पेज पर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी और उसके बाद अनुभव से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी।

- सभी जानकारियों को दर्ज करते ही दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

- ध्यान रहे उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर निर्धारित साइज के अनुसार ही अपलोड करना होगा।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 08 जनवरी 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.sids.co.in