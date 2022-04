UPSESSB Recruitment: शिक्षकों के 7268 पदों पर भर्ती के अभ्यर्थियोंं के सत्यापन का पोर्टल शुरू

UPSESSB Recruitment: प्रदेशभर के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के 7268 रिक्त पदों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पोर्टल शनिवार से खुल गया।

संवाददाता,प्रयागराज Alakha Singh Sun, 17 Apr 2022 09:15 AM

