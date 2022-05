UPSESSB Recruitment: 11 साल बाद प्रधानाचार्य भर्ती का परिणाम घोषित

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती 2011 का परिणाम 11 साल बाद सोमवार को घोषित हुआ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कानपुर मंडल के 94 पदों का परिणाम वेबसाइट पर जारी

इस खबर को सुनें