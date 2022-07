UP TGT-PGT Recruitment 2022: आगे बढ़ी आवेदन की तारीख, ऐसे भरना है फॉर्म

UP TGT/PGT Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (UPSESSB) ने ट्रेड ग्रेजुएट टीचर (TGT) और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। इच्छुक उम्मीदवार 16 जुलाई, 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट upsessb.org या upsessb.pariksha.nic.in पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन और आवेदन कर सकते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 10 जुलाई, 2022 है।

आवेदन फीस का भुगतान करने और आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई, 2022 है। इस भर्ती के माध्यम से TGT के 3539 और PGT के 624 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु1 जुलाई, 2022 को कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए।

Navy Agniveer Recruitment 2022: अग्निवीर SSR के लिए 2800 पदों भर्ती, जानिए आवेदन प्रक्रिया व योग्यता

जानें- आवेदन फीस

आवेदन शुल्क अनारक्षित, ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है, जबकि ईडब्ल्यूएस, एससी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह 450 रुपये है। एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये है।

आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और अन्य विवरण के लिए निम्नलिखित लिंक पर जाएं।

TGT के लिए यहां क्लिक करें।

PGT के लिए यहां क्लिक करें।

UP TGT/PGT Recruitment 2022: ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsessb.pariksha.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2- “Click here to apply online application for TGT-Examination 2022 and PGT-Examination 2022” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- जिस पद पर आवेदन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें।

स्टेप 4- रजिस्टर करें, फॉर्म भरें और आवेदन फीस का भुगतान करें।

स्टेप 5- सबमिट करें और भविष्य के लिए फॉर्म का प्रिंटआउट लेना न भूलें।