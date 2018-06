NDA EXAM : तीनों सेनाओं में अफसर बनने का मौका, बारहवीं पास करें आवेदन

चयन प्रक्रिया

- योग्य अभ्यर्थियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) के इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट से होगा।

- लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को ही एसएसबी के टेस्ट में शामिल होने का मौका मिलेगा।

आवेदन शुल्क

- 100 रुपये। इस शुल्क का भुगतान एसबीआई की किसी शाखा में नगद या नेट बैंकिंग/ डेबिट/ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

- एससी/ एसटी आवेदकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

यहां देखें नोटिफिकेशन

- सबसे पहले वेबसाइट (www.upsc.gov.in) पर लॉगइन करें। फिर वेबसाइट के होमपेज पर 'व्हाट्स न्यू' शीर्षक के 'व्यू ऑल' लिंक पर क्लिक करें।

- खुलने वाले अगले वेबपेज पर 'व्हाट्स न्यू' शीर्षक के नीचे दिए गए 'एग्जाम नोटिफिकेशन : नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन (II) 2018' लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद अगले वेबपेज पर नियुक्ति के विज्ञापन को देखने के लिए 'पीडीएफ' लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने से पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे दिगए जरूरी दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें।

आवेदन प्रक्रिया

- आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए यूपीएससी की वेबसाइट (https://upsconline.nic.in) लॉगइन करें। होमपेज पर दिए गए ONLINE APPLICATION FOR VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC लिंक पर क्लिक करें।

- अब संबंधित पोस्ट के लिए आवेदन लिंक दिखाई देंगे। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म दो भागों में भरा जाता है। 'पार्ट-1' और 'पार्ट-2'। इसके बाद निर्देशानुसार आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें।

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख : 02 जुलाई 2018 (शाम 6 बजे तक)

ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि : 01 जुलाई 2018

लिखित परीक्षा का आयोजन होगा : 09 सितंबर 2018

अधिक जानकारी यहां

फोन : 011-23385271/ 23381125/23098543

वेबसाइट : www.upsc.gov.in, https://upsconline.nic.in