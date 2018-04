UPSC टॉपर 2015 टीना डाबी और अतहर मार्च में ही कर चुके थे शादी, टीना ने ट्विटर पर दी जानकारी

टीना ने ट्विटर पर शादी के बारे में बताया, 'मैं अपनी शादी के बारे में आप लोगों से कुछ बताना चाहती हूं, अतहर और मैंने 20 मार्च को जयपुर में कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन के सामने कोर्ट मैरिज कर ली थी। अब शादी का सेलिब्रेशन दो बार होगा। जिसमें पहला रिसेप्शन कश्मीर में और दूसरा दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कश्मीर में शनिवार को रिसेप्शन दिया गया, जबकि दिल्ली में 14 अप्रैल को रिसेप्शन दिया जाएगा।

I’d like to talk to you about our wedding.

Athar and I got married on 20th Marchby in Jaipur by Collector Shri Siddharth Mahajan.

Then we planned two wedding celebrations. The Kashmir celebration happened recently. The Delhi wedding celebration will be held on 14th April. pic.twitter.com/IlLk3pSwVi