UPSC NDA NA 2 2021: वेबसाइट पर अपलोड हुए मार्क्स, यहां से डायरेक्ट करें चेक

UPSC NDA & NA 2 Final Result 2021: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने नेशनल डिफेंस अकेडमी (NDA) और नेवल अकेडमी (NA) 2 के फाइनल परिणाम 2021 की घोषणा 14 जून को कर दी थी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, उन्हें बता दें, अब यूपीएससी ने NDA, NA 2 के लिए मार्क्स जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक साइट upsc.gov.in के माध्यम से मार्क्स चेक कर सकते हैं। बता दें, इस साल यूपीएससी ने 462 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है।

- UPSC NDA NA 2 का डायरेक्ट रिजल्ट देखने के लिए यहां करें क्लिक

UPSC NDA NA 2 के मार्क्स देखने के लिए यहां करें क्लिक

उम्मीदवारों के लिए UPSC NDA, NA II 2021 मार्क्स डाउनलोड और चेक करने का तरीका जानने के लिए उम्मीदवार नीचे दी गई प्रक्रिया देख सकते हैं।

UPSC NDA NA 2021 Result – इन स्टेप्स के माध्यम से चेक कर सकते हैं मार्क्स

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2- अब ' What’s new' सेक्शन में जाएं और ‘National Defence Academy and Naval Academy Examination (II), 2021 Marks of Recommended Candidates’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- एक पीडीएफ खुलेगी जहां उम्मीदवारों के मार्क्स दिखाई देंगे।

संबंधित खबरें

स्टेप 4- अपने मार्क्स चेक कर लें और पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 5- आप चाहें तो प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

आपको बता दें, NDA NA 2 की लिखित परीक्षा 14 नवंबर, 2021 को आयोजित की गई थी जिसमें मेरिट के क्रम में 462 उम्मीदवारों का चयन किया गया था। लिखित परीक्षा के फाइनल परिणाम के बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड से गुजरना था। जिसके बाद सिलेक्ट किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी।

सभी उम्मीदवारों को 148वें कोर्सेज के लिए नेशनल डिफेंस अकेडमी के थल सेना, नौसेना और वायु सेना विंग में और 110वें इंडिनय नेवल अकेडमिट कोर्स (INAC) के लिए नेवल अकेडमी में प्रवेश के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना था।