UPSC Recruitment 2023: ईपीएफओ में 577 पदों पर भर्तियां, इन आसान स्टेप्स में upsconline.nic.in करें अप्लाई

UPSC Recruitment 2023: संघ लोक सेवा आयोग ने ईपीएफओ में असिस्टैंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर/ अकाउंट ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यूपीएससी की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रकिया शुरू हो चुकी है, इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि 17 मार्च 2023 तक यूपीएससी की वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि यूपीएससी भर्ती में आवेदन करने से पहले आयोग की वेबसाइट पर या रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित पूरा भर्ती विभाग जरूर देख लें। आगे देखिए आवेदन के आसान स्टेप्स और प्रमुख शर्तें-

यूपीएससी ईपीएफओ भर्ती में रिक्तियों का ब्योरा : क0

यूपीएससी के इस भर्ती अभियान में कुल 577 रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है जिसमें 418 पद संस्थान में प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी के लिए निर्धारित हैं। 115 पद असिस्टैंट प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर के लिए हैं।

आवेदन शुल्क : ओबीसी व सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को मात्र 25 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में जमा कराने होंगे। बाकी आरक्षित वर्ग व महिला अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

UPSC ईपीएफओ भर्ती 2023 में ऐसे करें आवेदन:

यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं।

होम पेज पर दिख रहे ओटीआर लिंक “One-time registration (OTR) for examinations of UPSC and online application” पर क्लिक करें।

अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आवेदन फॉर्म भरें।

आवेदन शुल्क जमा कराएं।

आवेदन फॉर्म सब्मिट करें और आवेदन का प्रिंट आउट भी लेकर रख लें।

