www.upsc.gov.in , UPSC ने 88 पदों पर निकाली भर्तियां

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने कुल 88 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें बॉटनिस्ट और स्पेशिएलिस्ट समेत अन्य कई पद शामिल हैं। ये सभी पद विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2019 हैं। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आगे पढ़ें :

बॉटनिस्ट, पद : 13 (अनारक्षित-07)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से बॉटनी/हॉर्टिकल्चर/लाइफ साइंस/एग्रीकल्चर में मास्टर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

वेतनमान : पे-मैट्रिक्स लेवल-7 के अनुसार।

लीगल ऑफिसर (ग्रेड-III), पद : 06 (अनारक्षित-02)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से लॉ में मास्टर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का कार्यानुभव हो।

आयु सीमा : अधिकतम 40 वर्ष।

वेतनमान : पे-मैट्रिक्स लेवल-11 के अनुसार।

ज्वाइंट असिस्टेंट डायरेक्टर, पद : 13 (अनारक्षित-07)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/कम्प्यूटर साइंस/इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक/बीएससी(इंजीनियरिंग) डिग्री होनी चाहिए। अथवा

- इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर साइंस/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

वेतनमान : पे-मैट्रिक्स लेवल-8 के अनुसार।

स्पेशिएलिस्ट ग्रेड-III (एनेस्थीसिया), पद : 20 (अनारक्षित-14)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त होने के साथ ही संबंधित विशेषज्ञता (एनेस्थीसियोलॉजी) में एमडी/एमएस डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में दो से पांच वर्ष का कार्यानुभव प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 45 वर्ष।

वेतनमान : 15,600 से 39,100 रुपये। ग्रेड-पे 6600 रुपये।

स्पेशिएलिस्ट ग्रेड-III (बायो-केमेस्ट्री), पद : 02 (अनारक्षित)

योग्यता : एमबीबीएस डिग्री के साथ ही बायो-केमेस्ट्री की विशेषज्ञता में एमडी/एमएस/पीएचडी प्राप्त हो। अथवा

- एमबीबीएस के साथ मेडिकल बायो-केमेस्ट्री में एमएससी डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित विशेष्ज्ञता में कम से कम तीन वर्ष का कार्यानुभव हो।

आयु सीमा : अधिकतम 45 वर्ष।

वेतनमान : 15,600 से 39,100 रुपये। ग्रेड-पे 6600 रुपये।

स्पेशिएलिस्ट ग्रेड-III (कार्डियोलॉजी), पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस डिग्री के साथ संबंधित विशेषज्ञता (कार्डियोलॉजी) में एमडी/डीएम डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बाद संबंधित कार्यक्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।

आयु सीमा : अधिकतम 45 वर्ष।

वेतनमान : 15,600 से 39,100 रुपये। ग्रेड-पे 6600 रुपये।

स्पेशिएलिस्ट ग्रेड-III (फॉरेंसिक मेडिसिन), पद : 03 (अनारक्षित-02)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित विशेषज्ञता (फॉरेंसिक मेडिसिन) में एमडी डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके अलावा एमडी के बाद संबंधित कार्यक्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।

आयु सीमा : अधिकतम 45 वर्ष।

वेतनमान : 15,600 से 39,100 रुपये। ग्रेड-पे 6600 रुपये।

स्पेशिएलिस्ट ग्रेड-III (जनरल मेडिसिन), पद : 15 (अनारक्षित-10)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त होने के साथ ही संबंधित विशेषज्ञता (मेडिसिन) में एमडी डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ ही एमडी के बाद संबंधित कार्यक्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।

आयु सीमा : अधिकतम 45 वर्ष।

वेतनमान : 15,600 से 39,100 रुपये। ग्रेड-पे 6600 रुपये।



स्पेशिएलिस्ट ग्रेड-III (जनरल सर्जरी), पद : 09 (अनारक्षित-06)

योग्यता : एमबीबीएस डिग्री के साथ ही संबंधित विशेषज्ञता (सर्जरी/जनरल सर्जरी) में एमएस डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके अलावा एमएस के बाद संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 45 वर्ष।

वेतनमान : 15,600 से 39,100 रुपये। ग्रेड-पे 6600 रुपये।



स्पेशिएलिस्ट ग्रेड-III (न्यूरो सर्जरी), पद : 05 (अनारक्षित-04)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ ही न्यूरो सर्जरी में एमसीएच डिग्री के साथ संबंधित कार्यक्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 45 वर्ष।

वेतनमान : 15,600 से 39,100 रुपये। ग्रेड-पे 6600 रुपये।



स्पेशिएलिस्ट ग्रेड-III (पीडियाट्रिक्स सर्जरी), पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : एमबीबीएस के साथ ही संबंधित विशेषज्ञता (पीडियाट्रिक्स सर्जरी) में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री (एमसीएच) होनी चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का कार्यानुभव प्राप्त हो।

आयु सीमा : अधिकतम 45 वर्ष।

वेतनमान : 15,600 से 39,100 रुपये। ग्रेड-पे 6600 रुपये।



चयन प्रक्रिया

- योग्य अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

- इसके लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- 25 रुपये। शुल्क का भुगतान एसबीआई की किसी भी शाखा में कैश/ मास्टर क्रेडिट/ डेबिट कार्ड/ वीजा के माध्यम से किया जा सकता है।

- एससी/ एसटी/ शारीरिक अशक्त और महिला आवेदकों को शुल्क से छूट प्राप्त होगी।

यहां देखें नोटिफिकेशन

- नोटिफिकेशन देखने के लिए यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट (www.upsc.gov.in) पर लॉगइन करें।

- यहां होमपेज पर दाईं तरफ आपको ‘वॉट्स न्यू’ सेक्शन नजर आएगा। इसमें ‘व्यू ऑल’ लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद नया वेबपेज खुलेगा। यहां Advertisement No.13 - 2019 लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करें।

- अब यहां ‘डॉक्यूमेंट्स’ शीर्षक के तहत मौजूद पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर पद से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन डाउनलोड हो जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता जांच लें।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.upsconline.nic.in) पर लॉगइन करें। फिर नए वेबपेज पर मौजूद ONLINE RECRUITMENT APPLICATION (ORA) FOR VARIOUS RECRUITMENT POSTS लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद नए वेबपेज पर आपको Advertisement No. : 13/2019 के तहत पदवार अप्लाई लिंक दिखाई देंगे।

- अपनी योग्यता के अनुसार चयन किए गए पद के आगे मौजूद अप्लाई नाऊ ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक नया पेज खुलेगा।

- इस पेज पर दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद सबसे नीचे दिए गए नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही दिशा-निर्देशों से संबंधित एक और वेबपेज खुलेगा। इसे भी पढ़कर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- इसी प्रकार तीसरे वेबपेज पर भी दिशा-निर्देशों को पढ़ने के बाद डिक्लेरेशन बॉक्स पर क्लिक करें और प्रोसीड बटन दबाएं।

- अब उम्मीदवारों को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। इसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करने के बाद सेव एंड कंटीन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- इसके बाद दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें और इसके बाद प्राप्त यूजरआईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगइन कर आवेदन पत्र खोलें।

- अब ऑनलाइन आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और निर्धारित साइज के अनुरूप फोटो, हस्ताक्षर और अन्य मांगे गए प्रमाण पत्रों की स्कैनकॉपी अपलोड करें।

- भरे हुए आवेदन पत्र को सब्मिट करने से पहले उसमें दर्ज की गई सभी जानकारियों को एक बार पुन: जांच लें।

- पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद इसे सब्मिट करें और अंत में ऑनलाइन सब्मिट आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

खास तारीखें

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख : 31 अक्टूबर 2019 (शाम 11.59 बजे तक)

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.upsc.gov.in