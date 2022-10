UPSC IFS Exam Admit Card : आईएफएस मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, www.upsc.gov.in पर देखिए लिंक

UPSC IFS Exam Admit Card : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मुख्य परीक्षा 2022 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। यूपीएससी की आईएफएस परीक्षा (मुख्य) में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं।

यूपीएससी आईएफएस मुख्य परीक्षा 2022 का आयोजन 20 से 27 नवंबर तक दो पालियों में किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ओर दूसरी पाल की परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। आगे देखिए यूपीएससी आईएफएस परीक्षा एडमिट कार्ड का लिंक-



Direct Link download the IFS Main admit card

आसान स्टेप्स में डाउनलोड करें आईएफएस मेंस का एडमिट कार्ड:

ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं।

ई-एडमिट कार्ड के लिंक ‘e-Admit Cards for VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC’ पर क्लिक करें।

रजिस्ट्रेशन आईडी/रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ लॉगइन करें।

आईएफएस मेंस का एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर होगा जिसे चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और आगे की जरूरत के लिए प्रिंटआउट करके रख सकते हैं।