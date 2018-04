UPSC results 2017: दूसरी रैंक पाने वाली अनु कुमारी का ये है सक्सेस सीक्रेट

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2017 का फाइनल रिजल्ट शक्रवार को घोषित हो गया है। रिजल्ट www.upsc.gov.in से देखा जा सकता है। हरियाणा के सोनीपत की अनु कुमारी ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2017 (upsc final result 2017) में दूसरी बार में दूसरा स्थान हासिल किया है।

अनु कुमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिन्दू कॉलेज की फिजिक्स ऑनर्स की स्टूडेंट हैं। यही नहीं अनु ने आईएमटी नागपुर से एमबीए भी किया है और पिछले 9 सालों से प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रही थीं। इसके बाद उन्होंने अपने सपने को सच करने की ठानी।

UPSC टॉपर अनुदीप: पहली बार नहीं हुए सफल तो की गूगल में नौकरी, आखिरी प्रयास में किया टॉप



31 साल की अनु शादीशुदा हैं और उनके 4 साल का एक बेटा भी है। हमारे सहयोगी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स को अनु ने बताया कि मेरी नौकरी अच्छी थी लेकिन मुझे अंदर से कोई संतुष्टी नहीं मिल रही थी। सब कुछ मैकेनिकल हो गया था। मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती थी इसलिए मैंने नौकरी छोड़ने की सोची।

ये हैं सक्सेस मंत्र

अनु बताती हैं कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली और खुद से पढ़ाई करके ही उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। वो बताती हैं कि उन्होंने कभी अपने लक्ष्य की पीछा नहीं छोड़ा। अनु का सक्सेस मंत्र हैं कि हमेशा अपने लक्ष्य को याद करते रहें सफलता जरूर मिलेगी।



UPSC result 2017: इस बार सफल हुए 990 उम्मीदवार, यहां देखें पूरी लिस्ट

दो साल पहले अनु ने नौकरी छोड़ी और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन पहली बार में प्री एग्जाम में सिर्फ एक नबंर से रह गईं। अनु बताती हैं कि तकनीकी तौर पर माना जाए तो यह मेरा पहला अटेंम्ट था, क्योंकि पहली बार मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। अनु कहती हैं कि वो सिविल सर्विस इसलिए करना चाहती थीं क्योंकि वो महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थीं।

I used to study 10-12 hours a day. This is like a dream come true. This feeling has still not sunk in. My first preference will be IAS as I want to stay in my country & serve the people here: Anu Kumari, Second rank holder of the Civil Service examination 2017 #Haryana pic.twitter.com/9a1E9QQHkU