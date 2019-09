upsc.gov.in , UPSC ESE 2020: इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, जानें जरूरी बातें

UPSC Engineering Services Exam 2020: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके जरिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 495 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आयोग इन पदों को भरने के लिए इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन-2020 का आयोजन करेगा। इंजीनियरिंग डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2019 हैं। पद, योग्यता, वेतन और आवेदन से जुड़ी जानकारियां इस प्रकार हैं :

इन विषयों के लिए भर्तियां होंगी

- सिविल इंजीनियरिंग

- मेकेनिकल इंजीनियरिंग

- इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

- इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग टेलिफोन

योग्यता

- मान्यता प्राप्त संस्थान/ यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हो या समकक्ष योग्यता प्राप्त हो। या

- इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर द्वारा आयोजित समकक्ष विषय के सेक्शन ए और बी की परीक्षा पास हो। या

- विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त हो। ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थान भारत सरकार द्वारा मान्य हो। या

- इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन इंजीनियर्स द्वारा आयोजित ग्रेजुएट मेंबरशिप परीक्षा पास हो। या

- एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से एसोसिएट मेंबरशिप परीक्षा पार्ट-कक और ककक/ सेक्शन ए और बी की परीक्षा पास हो। या

- इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो इंजीनियर्स, लंदन द्वारा आयोजित ग्रेजुएट मेंबरशिप परीक्षा पास हो।

नेवल आर्मामेंट सर्विस (इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी.) के लिए योग्यता

- वायर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स/रेडियो फिजिक्स/रेडियो इंजीनियरिंग विषय के साथ एमएससी डिग्री हो। या समकक्ष योग्यता हासिल की हो।

इंडियन रेग्युलेेटरी सर्विस के लिए योग्यता

- वायर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स/रेडियो फिजिक्स/रेडियो इंजीनियरिंग विषय के साथ एमएससी डिग्री हो। या एमएससी डिग्री हो, जिसमें फिजिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन विशेष विषय रहे हों।

इन विभागों/ सेवाओं में मिलेंगे पद

’ इंडियन रेलवे स्टोर्स सर्विस

’ इंडियन रेलवे सर्विस

’ सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस

’ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्टरी

’ बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विस

’ सर्वे ऑफ इंडिया

’ पी एंड टी बिल्डिंग वर्क्स

’ इंडियन डिफेंस सर्विस

’ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया

’ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस

’ सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विस

’ इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस

’ इंडियन इंस्पेक्शन सर्विस

’ इंडियन नेवी

’ इंडियन रेडियो रेगुलेटरी सर्विस

’ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस

’ सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस



जरूरी सूचनाएं

’ इंजीनियरिंग डिग्री के अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले या परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे उम्मीदवार भी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन-2020 के लिए आवेदन कर सकते हैं।

’ ऐसे आवेदकों को प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आयोग के समक्ष डिग्री पूर्ण होने का प्रमाण देना होगा।

चयन प्रक्रिया

- उम्मीदवारों का चयन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन-2020 के माध्यम से किया जाएगा। यह परीक्षा तीन चरणों में संपन्न होगी।

- पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा का होगा। दूसरा चरण मुख्य परीक्षा का होगा। इसमें विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा चरण पर्सनालिटी टेस्ट का होगा। यह 200 अंकों का होगा।

- मेरिट लिस्ट प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और पर्सनालिटी टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप

- यह परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। इसके दो प्रश्नपत्र होंगे। कुल 500 अंकों की यह परीक्षा होगी।

- पहला प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। इसमें जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टिट्यूड से प्रश्न होंगे। प्रश्न को हल करने के लिए दो घंटे का समय मिलेगा।

ृ- दूसरे प्रश्न पत्र में इंजीनियरिंग विषय से 300 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा के लिए तीन घंटे समय अवधि निर्धारित की गई है।

- परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/ 3 अंकों की कटौती की जाएगी।

- प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही मुख्य परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा।

प्रारंभिक परीक्षा की तिथि : 06 जनवरी 2019

यहां होगा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन : इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली, देहरादून, पटना, रांची, कोलकाता और दिल्ली समेत देशभर के 42 शहरों में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

मुख्य परीक्षा का प्रारूप

- इसमें दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र में विषय से जुड़े 300-300 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी में होगा। परीक्षावधि तीन घंटे होगी।



आयु सीमा (01 जनवरी 2020 को)

- न्यूनतम 21 वर्ष हो और अधिकतम आयु 30 वर्ष से कम हो। आवेदक का जन्म 02 जनवरी 1990 से पहले और 01 जनवरी 1999 के बाद न हुआ हो।

- अधिकतम आयु सीमा में दिव्यांगों को दस वर्ष, एससी/ एसटी को पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग के आवेदकों को तीन वर्ष की छूट प्राप्त है।

परीक्षा शुल्क

- अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के लिए 200 रुपये।

- शुल्क का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद या नेटबैंकिंग या वीजा/ मास्टर/ डेबिट कार्ड से किया जा सकता है।

- एससी, एसटी, दिव्यांगों और महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क देय नहीं।

यहां देखें नोटिफिकेशन

- सबसे पहले वेबसाइट (www.upsc.gov.in) पर लॉगइन करें। फिर वेबसाइट के होमपेज पर 'व्हाट्स न्यू' शीर्षक के 'व्यू ऑल' लिंक पर क्लिक करें।

- खुलने वाले अगले वेबपेज पर 'एग्जाम नोटिफिकेशन : इंजीनियरिंग सर्विस (प्रीलिमिनरी)एग्जामिनेशन-2020 ' लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद अगले वेबपेज पर नियुक्ति के विज्ञापन को देखने के लिए 'पीडीएफ' लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने से पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे दिगए जरूरी दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें।

आवेदन प्रक्रिया

- आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए यूपीएससी की वेबसाइट ( www.upsconline.nic.in) लॉगइन करें। होमपेज पर दिए गए ONLINE APPLICATION FOR VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC लिंक पर क्लिक करें।

- अब संबंधित पोस्ट के लिए आवेदन लिंक दिखाई देंगे। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म दो भागों में भरा जाता है। 'पार्ट-1' और 'पार्ट-2'। अगले वेबपेज पर 'पार्ट-1 रजिस्ट्रेशन' के लिए 'क्लिक हियर फॉर पार्ट-1' पर क्लिक करें। अगले वेबपेज पर ऑनलाइन निर्देशों को पढ़ने के बाद 'हां' बटन पर क्लिक करें।

- अब खुलने वाले फॉर्म में अभ्यर्थी मांगी गई जानकारियां दर्ज कर 'कंटिन्यू' बटन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के पूरा होने पर रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त होगा।

- अब 'पार्ट-2 रजिस्ट्रेशन' के 'क्लिक हियर फॉर पार्ट-2' लिंक पर जाएं। यहां रजिस्ट्रेशन आईडी और जन्म तिथि दर्ज कर 'सब्मिट' बटन पर क्लिक करें।

- 'पार्ट-2 रजिस्ट्रेशन' के दौरान अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म में भुगतान का विवरण, परीक्षा केंद्र का चयन, फोटो एवं सिग्नेचर को अपलोड करने के साथ 'घोषणा' सहमति करना होगा।

- ऑनलाइन आवेदन के दौरान दिए गए लिंक से अपनी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी अपलोड करें। फोटोग्राफ और सिग्नेचर फाइल जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए।

- दोनों ही फाइलें 40 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। फोटो फाइल का आकार 3 केबी और सिग्नेचर फाइल का आकार 1 केबी से कम नहीं होना चाहिए।

- अंत में फॉर्म में दर्ज की गई जानकारियों के सही होने पर 'मैं सहमत हूं ' बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद फॉर्म में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

- आई एग्री पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लें और उस पेज का प्रिंटआउट निकाल लें।

महत्वपूर्ण तिथियां

- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख : 15 अक्टूबर 2019 (शाम 6 बजे तक)

- प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि : 05 जनवरी 2020

अधिक जानकारी यहां

फोन : 011-23385271/011-23381125/011- 23098543