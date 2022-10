UPSC ESE 2023: कल है आवेदन करने की तारीख, upsc.gov.in पर भरें फॉर्म

UPSC ESE 2023 registration: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) 4 अक्टूबर यानी कल यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर देगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर शाम 6 बजे तक वापस लिए जा सकते हैं जिसके बाद लिंक बंद हो जाएगा। UPSC ESE 2023 आवेदन शुल्क: सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 200 है। महिला/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

UPSC ESE 2023: ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in ुप

स्टेप 2- “One-time registration (OTR) for examinations of UPSC and online application” लिंक पर जाएं।

स्टेप 3- अब आवेदन के साथ आगे बढ़ें।

स्टेप 4- सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें।

स्टेप 5- आवेदन फीस का भुगतान करें।

स्टेप 6- सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लें।

बता दें, यह भर्ती अभियान कुल 327 रिक्त पदों को भरेगा। ऑनलाइन आवेदन 12 अक्टूबर, 2022 से 18 अक्टूबर, 2022 तक शाम 6:00 बजे तक वापस लिए जा सकते हैं। UPSC इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 19 फरवरी, 2023 को आयोजित होने वाली है।

UPSC ESE 2023 की आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, "उम्मीदवार के पास एक फोटो आईडी कार्ड का विवरण होना चाहिए जैसे आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / राज्य / केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो आईडी कार्ड। का विवरण यह फोटो पहचान पत्र उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन फर्म भरते समय उपलब्ध कराना होगा।"