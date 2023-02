UPSC CSE Prelims 2023: नजदीक है आवेदन करने की आखिरी तारीख, जल्द भर लें फॉर्म

ऐप पर पढ़ें

UPSC CSE Prelims 2023: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) 21 फरवरी, 2023 को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (यूपीएससी सीएसई प्रारंभिक परीक्षा 2023) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बंद कर देगा। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं।

नोटिफिकेशन देखने के लिए क्लिक करें

आवेदन का डायरेक्ट लिंक

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 28 मई को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और अन्य सिविल सेवाओं में चयन के लिए आयोजित की जाती है। बता दें, इस वर्ष आईएएस, आईपीएस समेत विभिन्न सिविल पदों पर 1105 वैकेंसी निकाली गई हैं।

इन वेबसाइट्स पर कर सकते हैं आवेदन

- upsc.gov.in

- upsconline.nic.in

उम्र सीमा

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 32 साल से कम होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अगस्त 2023 से होगी। यानी अभ्यर्थी का जन्म 2 अगस्त 1991 से पहले और 1 अगस्त 2002 के बाद न हुआ हो।

- अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की तीन वर्ष, एससी/ एसटी को पांच वर्ष और शारीरिक अशक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को दस वर्ष की छूट प्राप्त है।

जानें- एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो या थर्ड ईयर में हो।

प्रयासों की संख्या

जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 32 वर्ष की आयु सीमा के साथ कुल 6 बार परीक्षा लिख सकते हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 35 वर्ष की आयु तक 9 बार परीक्षा लिखने का मौका दिया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को 37 वर्ष की आयु तक असीमित संख्या में प्रयास मिलते हैं|

कर सकते हैं सुधार

आयोग ने इस परीक्षा के आवेदन विंडो के बंद होने के अगले दिन से इस परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म के किसी भी क्षेत्र में सुधार करने की सुविधा का विस्तार करने का भी निर्णय लिया है। यह विंडो इसके खुलने की तारीख से 7 दिनों तक यानी 22.02.2023 से 28.02.2023 तक खुली रहेगी। यदि कोई उम्मीदवार इस अवधि के दौरान अपने ओटीआर प्रोफाइल में कोई बदलाव करना चाहता है, तो उसे ओटीआर प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करना होगा।

UPSC IAS Prelims 2023 APPLICATION FORM: ऐसे भरना है फॉर्म

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in. पर जाना होगा।

स्टेप 2- अब होम पेज पर जाकर “One-time registration (OTR) for examinations of UPSC and online application” लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें और आवेदन फॉर्म जमा करें।

स्टेप 4- आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। आवेदन फीस का भुगतान करें।

स्टेप 5- आवेदन फॉर्म जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लें।