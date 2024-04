UPSC CSE 2023: इन चार स्टेप्स के जरिए चेक कर पाएंगे IAS का पद मिला या नहीं, जानें- रिजल्ट से जुड़ी अपडेट्स

ऐप पर पढ़ें

UPSC CSE Result 2023: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जल्द ही सिविल सर्विस परीक्षा (UPSC CSE 2023) के फाइनल रिजल्ट की घोषणा करेगा। एक बार रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर देख सकेंगे। बता दें, अभी तक रिजल्ट जारी होने की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है,लेकिनउम्मीद की जा रही है रिजल्ट अब जल्द जारी हो सकते हैं।

यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा 2023 (UPSC Civil Services Result 2023) का आयोजन 28 मई को किया गया था, जिन उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स पास की थी, उन्हें मेंन्स परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया। जिसका आयोजन 15, 16, 17, 23 और 24 सितंबर 2023 को दो शिफ्ट में किया गया। फिर जिन उम्मीदवारों ने मेन्स परीक्षा पास की थी, उन्हें इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट में शामिल होने का मौका मिला था। इंटरव्यू 2 जनवरी से 9 अप्रैल के बीच तीन चरणों में आयोजित किए गए थे।

बता दें, आयोग 2023 भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 1,105 रिक्तियों को भरेगा। रैंक के आधार पर उम्मीदवारों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और अन्य केंद्रीय सेवाओं (ग्रुप A, ग्रुप B) पदों पर भर्ती किया जाएगा।

UPSC CSE 2023: इन चार स्टेप्स के जरिए चेक कर पाएंगे IAS का पद मिला या नहीं

1 - रिजल्ट घोषित होते ही, सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा।

2 - फिर 'What's New' सेक्शन पर जाकर "final result link for the CSE 2023" लिंक पर क्लिक करना होगा।

3 - रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में होगा।

4 - अब अपना रोल नंबर खोजने के लिए अपने कीबोर्ड पर "Ctrl+F" दबाएं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको IAS का पद मिला है या नहीं।

जानें- पिछले साल कब आए थे रिजल्ट और किसने किया था टॉप

पिछले साल यूपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट 23 मई को जारी कर दिया है। जिसमें कुल 933 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था। यूपीएससी परीक्षा 2022 में इशिता किशोर ने पहली रैंक हासिल की थी। दूसरे स्थान पर गरिमा लोहिया और तीसरे स्थान पर उमा हरति एन रहे थे। बता दें, हर साल, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (यूपीएससी सीएसई) की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा के तीन चरण होते हैं- प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू।