UPSC CSE 2020 Results : संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2020 में आईएएस टीना डाबी (Tina Dabi) की बहन रिया डाबी (Ria Dabi) ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। रिया डाबी को टॉप-25 की निस्ट में 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि सिविल सेवा परीक्षा 2015 में टीना डाबी ने टॉप किया था।

बहन की सफलता पर खुशी जताते हुए टीना डाबी ने लिखा है, "यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मेरी छोटी बहन रिया डाबी ने यूपीएससी परीक्षा 2020 में 15वीं रैंक प्राप्त की है। (I am delighted to share that my younger sister Ria Dabi @ria.dabi has got rank 15 in UPSC 2020 exam )



आपको बता दें कि टीना डाबी 2016 से आईएस हैं और वर्तमान में राजस्थान सरकार में बतौर ज्वॉइंट सेक्रेटरी फाइननेंस के तौर पर कार्यरत हैं।

UPSC CSE 2020 Final Result

यूपीएससी परीक्षा 2020 फाइनल रिजल्ट में कुल 761 अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए रिकमन्ड किया गया है। देश की इस प्रतिष्ठित परीक्षा में शुभम कुमार (Roll No. 1519294) ने प्रथम स्थान हासिल किया है। शुभम ने एंथ्रोपोलॉजी वैकल्पिक विषय से परीक्षा दी थी। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद यूपीएससी की परीक्षा दी है। महिला अभ्यर्थियों में जागृति अवस्थी (Roll No. 0415262) टॉपर हैं, जबकि ओवरऑल में इन्हें सेकंड रैंक प्राप्त हुई है। उन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में समाजशास्त्र को चुना था। जागृति ने एमएएनआईटी भोपाल से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में बीटे की डिग्री हासिल की थी।

