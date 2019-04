UPSC Combined Medical Services Exam 2019: 965 पदों पर भर्तियां

UPSC Combined Medical Services Exam 2019: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने ‘कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, 2019’ के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस परीक्षा से मेडिकल ऑफिसर, जूनियर स्केल पोस्ट और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के कुल 965 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सभी नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में की जाएंगी। एमबीबीएस डिग्री प्राप्त उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि छह मई 2019 है। पद, योग्यता, वेतन और आवेदन से जुड़ी अन्य जानकारियां इस प्रकार हैं :

पद/ सर्विस के आधार पर रिक्तियों का वर्गीकरण

- असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर, पद : 300

यहां होगी नियुक्ति : रेलवे

- असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर, पद : 46

यहां होगी नियुक्ति : इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्टरीज हेल्थ सर्विसेज

- जूनियर स्केल पोस्ट, पद : 250

यहां होगी नियुक्ति : सेंट्रल हेल्थ सर्विस

’ जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर पद : 07

यहां होगी नियुक्ति : नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल

’ जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड-कक पद : 362

यहां होगी नियुक्ति : ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन

योग्यता (सभी पदों के लिए)

- एमबीबीएस की अंतिम वर्ष की लिखित और प्रायोगिक परीक्षा पास की हो।

- जो छात्र एमबीबीएस डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा दे चुके हैं या परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे भी यूपीएससी की इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को यूपीएससी की परीक्षा में सफल होने के बाद एमबीबीएस डिग्री प्राप्त होने का प्रमाण देना होगा।

- एमबीबीएस के बाद जिन छात्रों की अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई है, वे भी यूपीएससी की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा में सफल होने पर तभी किसी पद के लिए नियुक्त किया जाएगा, जब वह अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी कर लेंगे।

- अभ्यर्थियों का फिजिकली और मेडिकली फिट होना भी आवश्यक है।

वेतनमान : 15,600 रुपये से 39,100 रुपये। ग्रेड पे 5,400 रुपये।

आयु सीमा

- 1 अगस्त 2019 को अधिकतम 32 साल। अभ्यर्थी का जन्म 02 अगस्त 1987 से पहले का नहीं होना चाहिए।

- अधिकतम आयु सीमा में एससी/ एसटी आवेदकों को पांच साल, ओबीसी को तीन साल और शारीरिक अशक्त को दस साल की छूट प्राप्त होगी।

चयन प्रक्रिया

कम्बाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम-2019 के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा।

परीक्षा का स्वरूप

परीक्षा दो भागों (भाग-1 और 2) में होगी, जो कुल 600 अंकों की होगी। पहले भाग में कम्प्यूटर बेस्ड एग्जाम जबकि दूसरे भाग में पर्सनैलिटी टेस्ट होगा।

कम्प्यूटर बेस्ड एग्जाम में दो पेपर शामिल होंगे। प्रत्येक पेपर 250 अंक का होगा। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। प्रत्येक पेपर के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

- पहले पेपर में जनरल एबिलिटी, जनरल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 120 होगी।

- दूसरे पेपर में सर्जरी, गाइनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स और प्रिवेंटिव सोशल एंड कम्युनिटी मेडिसिन से संबंधित सवाल दिए जाएंगे। इसमें भी प्रश्नों की कुल संख्या 120 होगी।

- इन दोनों पेपर में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा। यह कुल 100 अंकों के लिए होगा।

परीक्षा केंद्र : इस परीक्षा का आयोजन इलाहाबाद, पटना, रांची, लखनऊ, देहरादून, कोलकाता और दिल्ली सहित 31 केंद्रों पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये।

- आवेदन शुल्क का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी शाखा में नगद या नेट बैंकिंग या डेबिट/ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

- एससी/ एसटी, दिव्यांगों और महिलाओं को किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा।

यहां देखें नोटिफिकेशन

- सबसे पहले वेबसाइट (www.upsc.gov.in) पर लॉगइन करें। फिर वेबसाइट के होमपेज पर 'व्हाट्स न्यू' शीर्षक के 'व्यू ऑल' लिंक पर क्लिक करें।

- खुलने वाले अगले वेबपेज पर 'एग्जाम नोटिफिकेशन : कम्बाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019' लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद अगले वेबपेज पर नियुक्ति के विज्ञापन को देखने के लिए 'पीडीएफ' लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने से पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे दिगए जरूरी दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें।

आवेदन प्रक्रिया

- आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए यूपीएससी की वेबसाइट (www.upsconline.nic.in) लॉगइन करें।

- होमपेज पर दिए गए ONLINE APPLICATION FOR VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC लिंक पर क्लिक करें।

- अब संबंधित पोस्ट के लिए आवेदन लिंक दिखाई देंगे। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म दो भागों में भरा जाता है। 'पार्ट-1' और 'पार्ट-2'।

- अगले वेबपेज पर 'पार्ट-1 रजिस्ट्रेशन' के लिए 'क्लिक हियर फॉर पार्ट-1' पर क्लिक करें। अगले वेबपेज पर ऑनलाइन निर्देशों को पढ़ने के बाद 'हां' बटन पर क्लिक करें।

- अब खुलने वाले फॉर्म में अभ्यर्थी मांगी गई जानकारियां दर्ज कर 'कंटिन्यू' बटन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के पूरा होने पर रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त होगा।

- अब 'पार्ट-2 रजिस्ट्रेशन' के 'क्लिक हियर फॉर पार्ट-2' लिंक पर जाएं। यहां रजिस्ट्रेशन आईडी और जन्म तिथि दर्ज कर 'सब्मिट' बटन पर क्लिक करें।

- 'पार्ट-2 रजिस्ट्रेशन' के दौरान अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म में भुगतान का विवरण, परीक्षा केंद्र का चयन, फोटो एवं सिग्नेचर को अपलोड करने के साथ 'घोषणा' सहमति करना होगा।

- ऑनलाइन आवेदन के दौरान दिए गए लिंक से अपनी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी अपलोड करें। फोटोग्राफ और सिग्नेचर फाइल जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए।

- दोनों ही फाइलें 40 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। फोटो फाइल का आकार 3 केबी और सिग्नेचर फाइल का आकार 1 केबी से कम नहीं होना चाहिए।

- अंत में फॉर्म में दर्ज की गई जानकारियों के सही होने पर 'मैं सहमत हूं ' बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद फॉर्म में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

यहां होंगे परीक्षा केंद्र

- अगरतला, अहमदाबाद, आइजवाल, इलाहाबाद, बेंगलुरु, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, धारवाड़, दिसपुर, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल, इटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहट, कोच्ची, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मदुरई, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, रायपुर, रांची, संबलपुल, शिलांग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, उदयपुर और विशाखापत्तनम

महत्वपूर्ण तिथियां

- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख : 06 मई 2019 (शाम 6 बजे तक)

- आवेदन वापस लेने की तिथियां : 13 से 20 मई 2019 (शाम 6 बजे तक)

- लिखित परीक्षा की संभावित तिथि : 21 जुलाई 2019

अधिक जानकारी यहां

फोन : 011-23385271/ 23381125/23098543

वेबसाइट : www.upsc.gov.in



जरूरी सूचना

- अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार छूट प्राप्त होगी। इन नियमों के अनुसार दिव्यांगों को दस वर्ष, एससी/ एसटी को पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

- सभी पदों के लिए उम्मीदवार एक ही आवेदन फॉर्म भरें। फॉर्म में सर्विस/ पद को वरीयता क्रम में चिह्नित करें।