UPSC:कंबाइंड जियो-साइंटिस्ट प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड जारी, देखें डायरेक्ट लिंक

UPSC Combined Geo-Scientist Prelims 2023: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने कंबाइंड जियो-साइंटिस्ट (प्रारंभिक) परीक्षा 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in से अपने हॉल टिकट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

यूपीएससी जियो-साइंटिस्ट (प्रारंभिक) परीक्षा का का आयोजन 19 फरवरी, 2023 को दो शिफ्ट में- सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे और दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक होने वाला है। परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, दिल्ली, मुंबई, दिसपुर, हैदराबाद, प्रयागराज, पटना और अन्य पर आयोजित की जाएगी।

UPSC Combined Geo-Scientist Prelims 2023 admit card- Direct link

UPSC Geoscientist admit card 2023: इन स्टेप्ल को फॉलो करते हुए डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर ‘e-Admit Cards for VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC’ लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- अब 'download link for Geo-scientist Prelims' पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 4- अब रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरें।

स्टेप 5- एडमिट कार्ड आपके सामने होगा।

स्टेप 6- इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 7- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।

बता दें, इस भर्ती के माध्यम से जियोलिस्ट, जियोफिजिस्ट, केमिस्ट और साइंटिस्ट 'B'के 253 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ माइन्स और सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड ऑफ जल शक्ति, डिपार्मेंट ऑफ वॉटर रिसोर्स, रीवर डेवलपमेंट ऑफ गंगा में साइंटिस्ट 'B'के 29 पदों पर भर्ती की जाएगी।