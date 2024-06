UPSC कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मेन्स के लिए जारी हुए एडमिट कार्ड, देखें Link

ऐप पर पढ़ें

UPSC Combined Geo-Scientist Mains Admit Card 2024: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मेन्स 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स परीक्षा में सफलता हासिल की है, वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, बिना एडमिट कार्ड के किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

- एडमिट कार्ड डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए यहां करें क्लिक

बता दें, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा। UPSC कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मेन्स 2024 का आयोजन 22 और 23 जून को किया जाएगा। प्रीलिम्स परीक्षा 18 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसके नतीजे 8 मार्च को जारी हुए थे।

आपको बता दें, यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट परीक्षा के तीन स्टेज होते हैं। पहला स्टेज यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रीलिम्स 2024 का है, जो आयोजित हो चुका है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के दो पेपर होते हैं। वहीं दूसरा स्टेज कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मेन्स 2024 परीक्षा का है, जिसका आयोजन 22 जून और 23 जून, 2024 को किया जाना है। इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के तीन पेपर शामिल होंगे। वहीं तीसरा और आखिरी स्टेज इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट का होता है। जो उम्मीदवार मेन्स परीक्षा में सफल होंगे, सिर्फ उन्हें ही इंटरव्यू में शामिल होने का मौका मिलेगा। तीनों स्टेज हो जाने के बाद फाइनल रिजल्ट घोषित किए जाएंगे।

Combined Geo-Scientist Main Admit Card 2024: इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

स्टेप 1: यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: “Combined Geo-Scientist (Main) Examination, 2024” पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब “E-Admit cards for various examinations of UPSC” ऑप्शन चुनें।

स्टेप 4: स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा। अब डाउनलोड बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: इसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर जैसे अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करें और सबमिट करें।

स्टेप 6- एडमिट कार्ड आपके सामने होगा। इसे डाउनलोड कर लीजिए। भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।