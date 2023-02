UPSC CSE Prelims 2023: जल्द भर लें फॉर्म, 21 फरवरी है आखिरी तारीख

ऐप पर पढ़ें

UPSC CSE Prelims 2023 Registration: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) 21 फरवरी, 2023 को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (यूपीएससी सीएसई प्रारंभिक परीक्षा 2023) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बंद कर देगा। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वह जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लें। आवेदन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in, upsconline.nic.in पर जाना होगा।

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 28 मई को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य सिविल सेवाओं में चयन के लिए आयोजित परीक्षाओं के तीन चरणों में से एक है। इस परीक्षा को पास करने के बाद दूसरा चरण मुख्य परीक्षा और तीसरा चरण इंटरव्यू है। बता दें, इस साल, UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से 1105 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

UPSC IAS Prelims 2023 APPLICATION FORM: ऐसे भरना है फॉर्म

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in. पर जाना होगा।

स्टेप 2- अब होम पेज पर जाकर “One-time registration (OTR) for examinations of UPSC and online application” लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें और आवेदन फॉर्म जमा करें।

स्टेप 4- आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। आवेदन फीस का भुगतान करें।

स्टेप 5- आवेदन फॉर्म जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लें।

बता दें, इस साल से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवार जमा करने के बाद अपना आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे। यूपीएससी ने 2018 में उम्मीदवारों द्वारा आवेदन वापस लेने की सुविधा की घोषणा की थी, क्योंकि यह पाया गया था कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरने वाले 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों में से लगभग 50% वास्तव में परीक्षा देते हैं। हालांकि, आवेदन वापस लेने का ऑप्शन अब नहीं दिया जाएगा। यूपीएससी द्वारा हाल ही में जारी एक नोटिफिकेशन में लिखा है, "उम्मीदवारों को अपना आवेदन जमा करने के बाद वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"