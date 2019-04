UPSC Result 2018: महिलाओं में 23 साल की सृष्टि ने किया टॉप, जानें क्या कहा

UPSC Civil Services final results 2018 : यूपीएससी टॉपर लिस्ट में पांचवें स्थान पर आईं महिला अभ्यर्थी भोपाल की सृष्टि जयंत देशमुख पेशे से केमिकल इंजीनियर हैं। महिलाओं में सृष्टि पहले स्थान पर रही हैं। उन्होंने पहली बार ही यूपीएससी की परीक्षा दी थी, जिसमें उन्हें देश भर में पांचवां स्थान मिला है। सृष्टि के पिता जयंत देशमुख भी पेशे से इंजीनियर हैं, वहीं उनकी मां सुनीता शिक्षिका हैं।

सृष्टि ने हिन्दुस्तान को बातचीत में बताया कि उन्होंने बीते साल 2018 में भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। बीटेक करने के बाद उन्होंने भोपाल से ही एक साल यूपीएससी की तैयारी की। तैयारी के एक साल बाद ही उन्हें सफलता मिल गई। वह कहती हैं कि मेरे मन में बचपन से ही आईएएस बनने का सपना था। मैं इसमें अपने माता-पिता के सहयोग की बड़ी भूमिका मानती हूं। घर में मेरी दादी के अलावा मेरा छोटा भाई भी है जो अभी सातवीं में पढ़ता है। वह कहती हैं कि मैं अपने पूरे परिवार में पहली लड़की हूं जो आइएएस बनेगी। मेरे माता-पिता गर्व से फूले नहीं समा रहे।

Srushti Jayant Deshmukh: UPSC exam is a long journey where you are committed for 1-1.5 years. My parents, family, friends & teachers supported me, so the credit goes to them. I had decided that my first attempt is my last attempt & I was determined to clear it in one attempt. pic.twitter.com/AwgxbphTZh