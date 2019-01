UPSC सिविल सेवा परीक्षा: CSAT प्रभावित अभ्यर्थियों का BJP अध्यक्ष अमित शाह के घर के बाहर विरोध-प्रदर्शन, की ये मांग

UPSC Civil Services Exam CSAT: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सीसैट की परीक्षा से प्रभावित अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका दिए जाने की मांग दोहराई है। यूपीएससी अभ्यर्थियों ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर के आगे विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा अभ्यर्थियों का मुखर्जी नगर स्थित बत्रा सिनेमा के पास धरना जारी है। पांच अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसमें एक लड़की भी शामिल है।

बुधवार को युवा हल्ला बोल की टीम भी अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंची। मुखर्जी नगर पार्क से लेकर बत्रा सिनेमा तक अभ्यर्थियों ने मार्च निकाला। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उनकी मांग को दबाने के लिए दिल्ली पुलिस दबाव बना रही है।

Delhi: UPSC aspirants stage protest outside BJP President Amit Shah's residence demanding compensatory attempts in UPSC Civil Services Exam for those who suffered due to the Civil Services Aptitude Test (CSAT) exam pattern pic.twitter.com/BgWeDO4aLu