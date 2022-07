UPSC मेन्स 2022 के लिए DAF I जारी, यहां देखें Direct Link, ऐसे भरना है फॉर्म

UPSC Civil Service Mains DAF-I: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 के लिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म (DAF– I) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले सभी उम्मीदवार 6 जुलाई 2022 से 15 जुलाई 2022 तक DAF के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहां पढ़ें कैसे भरना है फॉर्म।

पढ़ें जरूरी तारीख

यूपीएससी सिविल सेवा DAF–I आवेदन फॉर्म की प्रारंभिक तिथि - 06 जुलाई 2022

यूपीएससी सिविल सेवा DAF–I आवेदन फॉर्म की आखिरी तारीख - 15 जुलाई 2022

यूपीएससी सिविल सेवा डीएएफ ऑनलाइन आवेदन फीस की आखिरी तारीख - 14 जुलाई 2022

यूपीएससी CSE मुख्य परीक्षा की तारीख - 16 सितंबर 2022



UPSC Civil Service Mains DAF - I Online Application Form

UPSC Civil Service Mains Notification Download

आवेदन फीस

जनरल, ओबीसी, EWS, SC / ST/ PH उम्मीदवारों के लिए फॉर्म भरने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी।

UPSC Civil Service DAF 2022: जानें- कैसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2- ‘DAF for VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब ‘Civil Services (Main) Examination, 2022’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- लॉगिन लिंक पर क्लिक करें, लॉगिन करने के लिए रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 5- DAF-I भरने के साथ आगे बढ़ें और सबमिट करें।

स्टेप 6- फॉर्म भरने के बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट ले सकते हैं।