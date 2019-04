UPSC CAPF 2019 Assistant Commandant notification 2019: नोटिफिकेशन जारी, 323 वैकेंसी के लिए ग्रेजुएट्स करें आवेदन

UPSC CAPF recruitment 2019 notification: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force) में असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई 2019 शाम 6 बजे है। कुल 323 वैकेंसी निकाली गई हैं। बीएसएफ में 100, सीआरपीएफ में 108, सीआईएसएफ में 28, आईटीबीपी में 21 और एसएसबी में 66 वैकेंसी निकाली गई हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा।

योग्यता

इस भर्ती के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु की अधिकतम सीमा 25 वर्ष है। एससी, एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। वहीं ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

UPSC CAPF Assistant Commandant 2019 Notification देखने के लिए यहां क्लिक करें

फीस

महिला, एससी, एसटी उम्मीदवारों को छोड़कर अन्य सभी उम्मीदवारों को 200 रुपये की फीस देनी होगी। फीस का भुगतान एसबीआई में या फिर वीजा/मास्टर/रुपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड या एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग से किया जा सकता है।

UPSC CAPF notification 2019: यूं कर सकेंगे आवेदन

स्टेप 1: upsconline.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: “Online application for various examinations of UPSC” के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: Central Armed Police Forces (Assistant Commandants) Examination के दाहिन ओर दिए गए दोनों पार्ट भरें।

एग्जाम पटैर्न

लिखित परीक्षा में दो पेपर होंगे- पेपर-1 और पेपर-2

पेपर I : जनरल एबिलिटी व इंटेलिजेंस- 250 मार्क्स - ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेशन

पेपर 2- जनरल स्टडीज, निबंध व कॉम्प्रिहेंशन- 200 मार्क्स