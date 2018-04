टीना और अतहर शुक्रवार को ही अपने माता-पिता और रिश्तेदारों के साथ यहां पहुंच गए थे। आपको बता दें कि 2015 में टीना डाबी ने यूपीएससी की परीक्षा टॉप करने वाली पहली दलित लड़की बनकर इतिहास रच दिया था। वहीं दक्षिण कश्मीर के एक सामान्य गांव के अतहर ने इस परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया था।

UPSC 2015 IAS topper Tina Dabi and 2nd rank holder Athar Aamir-ul-Shafi Khan choose #Pahalgam tourist resort in #Kashmir as their wedding venue despite Indian Media's negative propaganda about Kashmir.

Congratulations! Best of luck. @MehboobaMufti @OmarAbdullah pic.twitter.com/pV953Edq0j