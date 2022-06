upmsp edu up board 10th 12th result 2022: यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट यहां मिलेगा सबसे पहले

upresults nic in upmsp edu up board 10th 12th result 2022: यूपी बोर्ड के नतीजे आज लाइव हिन्दु्स्तान पर देखें जा सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को रोल नंबर चाहिए होगा। यूपी बोर्ड रिजल्ट का 52 लाख छात्रों का इंतजार है। इस बार स्टूडेंट्स को अच्छी लिखावट के लिए बोनस अंक भी मिलेंगे। इस साल पास फीसदी भी बढ़ने की उम्मीद है। रोल नंबर से आसानी से चेक कर सकेंगे। हाईस्कूल का रिजल्ट दो बजे जारी होगा और इंटरमीडिएट का परिणाम चार बजे जारी किया जाएगा। यहां चेक कर सकेंगे नतीजे

UP Board Results 2022: यूपी बोर्ड रिजल्ट पर लेटेस्ट अपडेट

Direct Link- up board 10th result 2022 यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट 2022

Direct Link- up board result 12th 2022 यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2022

4 स्टेप्स में चेक करें यूपी बोर्ड 10th, 12th रिजल्ट:

1- रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाएं।

2- अब High School Exam 2022 Result या Intermediate Exam 2022 Result के लिंक पर क्लिक करें।

3- अब नया पेज खुलेगा जिसमें अपना रोल नंबर व डेट ऑफ बर्थ आदि भरकर सब्मिट करें।

4- अब रिजल्ट आपके सामने होगा जिसे चाहें तो डाउनलोड कर प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।



यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 मार्च से 13 अप्रैल के बीच हुई थी। परीक्षाओं के लिए 51 लाख 92 हजार 689 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, इनमें से 47 लाख 75 हजार 749 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था। यूपी बोर्ड हाईस्कूल में पंजीकृत 27 लाख 81 हजार 654 विद्यार्थियों में 15 लाख 53 हजार 198 बालक और 12 लाख 28 हजार 456 बालिकाएं हैं जबकि इंटरमीडिएट में पंजीकृत 24 लाख 11 हजार 35 विद्यार्थियों में 13 लाख 24 हजार 200 बालक और 10 लाख 86 हजार 835 बालिकाएं हैं।

संबंधित खबरें

गौरतलब है कि बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईलेवल मीटिंग में अधिकारियों को समय पर रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए थे। यूपी बोर्ड की ओेर से रिजल्ट की तिथि और समय ऐलान किए जाने के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे करीब 52 लाख छात्रों की दुविधा दूर हो गई। ये छात्र अब कल शनिवार को अपना रिजल्ट पा सकेंगे।