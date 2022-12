UPPSC Mines Inspector: यूपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी, जानें कैसे करें चेक

ऐप पर पढ़ें

UPPSC Mains Inspector: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने यूपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर (Mines Inspector) परीक्षा के लिए एडमिड कार्ड जारी कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.up.nic.in पर जाकर एडमिड कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

यूपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर के लिए प्रारंभिक परीक्षा 18 दिसंबर 2022 को आयोजित होगी। परीक्षा सुबह 11:00 से लेकर दोपहर 01:00 बजे तक चलेगी। परीक्षा लखनऊ और प्रयागराज के विभिन्न जिलों में आयोजित कराई जाएगी। यूपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर के कुल 55 रिक्त पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित होगी।

परीक्षा शुरू होने के करीब आधा घंटा पहले सभी उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर पंहुच जाएं। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने उम्मीदवार को ही मुख्य परीक्षा में बैठाने का मौका दिया जाएगा।

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-

1. यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर जाकर पहले नंबर पर एडमिट कार्ड - "click here to download admit card of advt.no.A-4/E-1/2022, directorate of geology and mining U.P.Mines inspector pre.exam 2022 पर क्लिक करें।

3. रजिस्ट्रेशन नं, डेट ऑफ बर्थ, लिंग और वेरिफिकेशल कोड डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें।

4. एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसकी एक कॉपी प्रिंट कर लें।

उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर अपने साथ एडमिट कार्ड ,आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और जरूरी दस्तावेज ले जाना न भूलें।