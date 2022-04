हिंदी न्यूज़ करियर UPPSC Exam 2022: पीसीएस 2022 के लिए 6 लाख से ज्यादा मिले आवेदन, एक पद पर 2420 दावेदार

UPPSC Pre Exam 2022: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) परीक्षा-2022 के लिए एक पद पर 2420 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रत्येक पद के लिए औसतन 2420 दावेदार हैं

प्रमुख संवाददाता,प्रयागराज Alakha Singh Mon, 18 Apr 2022 08:08 PM

