UPPSC APS admit card: एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, 7 जनवरी को एग्जाम

UPPSC APS 2023 Admit Card : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने अपर निजी सचिव (APS) भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यूपीपीएससी एपीएस भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी एपीएस परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हों वे अपने ओबीआर नंबर और मोबाइल नंबर के जारिए लॉगइन कर एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं।

Direct link to download UPPSC APS admit card 2023

यूपीपीएससी एपीएस परीक्षा का आयोजन 7 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक किया जाएगा। अपर निजी सचिव (एपीएस) के 328 पदों पर भर्ती के लिए तकरीबन 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस भर्ती परीक्षा के लिए 16 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते थे। आयोग ने 19 सितंबर 2023 को एपीएस के 328 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था।

यूपीपीएससी एपीएस एडमिट कार्ड 2023 ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे:

- यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जांए।

- होम पेज पर दिख लिंक - “CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ADVT.NO. A-5/E-1/2023 -ADDITIONAL PRIVATE SECRETARY EXAM.-2023 (STAGE-01)” पर क्लिक करें।

- अपना ओटीपी नंबर दर्ज करें और मोबाइल पर आए ओटीपी सब्मिट कर एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

- यूपीपीएससी एपीएस एडमिट कार्ड 2023 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर होगा। जिसे डाउनलोड कर सकेंगे।

- भविष्य की जरूरत के लिए एडमिट कार्ड प्रिंटआउट करके रख लें।