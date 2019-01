UPPSC APO Recruitment 2018: 17 पदों पर भर्ती, लास्ट डेट- 28 जनवरी

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपी पीएससी) ने असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर के पद पर कुल 17 रिक्तियां निकाली हैं। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों का प्राप्त होगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2019 है। पद, योग्यता और आवेदन से संबंधित अन्य जानकारियां नीचे दी गई हैं :

असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर, पद : 17

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से लॉ विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

वेतनमान : 47,600 से 1,51,100 रुपये।

आयु सीमा : 01 जुलाई 2018 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष।

- अभ्यर्थियों का जन्म 02 जुलाई 1978 से पहले और 01 जुलाई 1997 के बाद न हुआ हो।

- आयु सीमा में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा/ मुख्य लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 100 रुपये और 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस, एससी/ एसटी वर्ग के लिए 40 रुपये और 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस।

- दिव्यांगों के लिए 25 रुपये।

- शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग/ क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड से करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

सबसे पहले आयोग की वेबसाइट (http://uppsc.up.nic.in) पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर इम्पोर्टेन्ट अलर्ट सेक्शन के अंतर्गत विज्ञापन शीर्षक Online Application for Advt. No. [ A-5/E-1/2018 , 28/12/2018 ] 'for Assistant Prosecution Officer Examination - 2018' के नीचे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया गया है।

- इस लिंक पर क्लिक करने पर नया वेबपेज खुलेगा। यहां सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा के आगे व्यू एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई लिंक दिया गया है।

- सबसे पहले व्यू एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर पद संबंधित विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें। फिर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।

- खुलने वाले नए वेबपेज पर लाल रंग के रजिस्ट्रेशन बटन को दबाएं। ऐसा करने पर एक और नया वेबपेज खुलेगा। यहां मांगी गई जानकारी को दर्ज करने के बाद आवेदन पत्र आपके कम्प्यूटर के स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इसमें मांगी गई जानकारी को दिशा-निर्देशों के अनुसार दर्ज करके कैप्चा कोड को भर कर हरे रंग के वैलिडेट एंड प्रिव्यू बटन पर टैब करें।

- साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें। स्कैन फोटो और सिग्नेचर जेपीई/ जेपीईजी/ जेपीजी/ पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। काली स्याही वाले कलम से किए गए सिग्नेचर की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।

- इसके बाद भरे हुए फॉर्म को जांच लें और उसे सब्मिट कर दें। फिर अंत में अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करें।

महत्वपू्र्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 28 जनवरी 2019

ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि : 25 जनवरी 2019

वेबसाइट : http://uppsc.up.nic.in